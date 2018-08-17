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Езидка сбежала из рабства ИГ и встретила мучителя
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Езидка сбежала из рабства ИГ и встретила своего мучителя в Германии 

Ридус 53 минуты назад
Фото: facebook.com
Девушка-езидка по имени Ашвак, сбежавшая из плена «Исламского государства» и устроившая свою судьбу в Германии, рассказала о случайной встрече со своим мучителем.
Несколько лет назад Ашвак похитили в Ираке боевики ИГ* и продали на рынке как рабыню. Тогда она впервые встретилась с человеком, который впоследствии сделал ее своей наложницей и всячески издавался над ней.
Спустя какое-то время ей удалось бежать. Она приехала в Германию в качестве беженки. Начала учить немецкий язык и социализироваться в обществе.
По ее словам, она увидела своего мучителя в 2016 году совершенно случайно на улице.
«Я не поверила своим глазам», — говорит Ашвак.
Девушка была уверена, что этот человек не может просто так разгуливать по европейскому городу.
Спустя два года она снова встретила этого мужчину. На этот раз лицом к лицу. Встреча произошла в немецком городе Швебиш-Гмюнд, расположенный в нескольких часах езды от австрийской границы.
Он узнал ее и спросил, является ли она той самой Ашвак, вспоминает она. Езидка стала отрицать и сказала, что не знает никого с таким именем. Когда мужчина стал говорить с ней на арабском, девушка пыталась убедить его, что не понимает и говорит лишь по-немецки.
Тогда он признался, что знает все о ее сегодняшней жизни: называл ее домашний адрес и дату, когда она прибыла в Германию.
Ашвак записала эмоциональное видео, в котором призналась, что надеялась забыть своё прошлое в Германии, но даже здесь оно настигло ее.
По словам Ашвак, ее случай не единственный: многие девочки-езидки видели свои «рабовладельцев» в ФРГ. Все они находятся сейчас в гостеприимной Европе как беженцы.
Езиды — курдская этноконфессиональная группа, проживающая в основном на севере Ирака и в Сирии. C 2014 года езиды подвергаются геноциду со стороны террористической организации «Исламское государство»*. Боевики продали в рабство тысячи женщин и девочек.
________________________
*запрещенная в РФ террористическая организация.
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