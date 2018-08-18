ИГИЛ атаковал сирийскую армию в Хомсе 

Боевики террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) атаковали войска Сирийской Арабской армии в восточной части провинции Хомс. Террористы штурмовали позиции военных в районе Аль-Барда.
Наступление обернулось ожесточенным сражением, которое продлилось несколько часов. Несмотря на интенсивность атаки, террористы, по данным Al-Masdar, не смогли добиться каких-либо существенных успехов.
Как сообщает официальный Дамаск, террористы бежали обратно в пустыню, не сумев проникнуть на вторую линию обороны Сирийской Арабской армии.
ИГИЛ активизировал атаки в восточной части Сирии после того, как САА перешла в широкомасштабное наступление в деревне Свейда.
Ранее ВВС Ирака уничтожили штаб оперативного командования террористической группировки. Штаб располагался на территории Сирии.