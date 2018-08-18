ИГИЛ атаковал сирийскую армию в Хомсе

Наступление обернулось ожесточенным сражением, которое продлилось несколько часов. Несмотря на интенсивность атаки, террористы, по данным Al-Masdar, не смогли добиться каких-либо существенных успехов.

Как сообщает официальный Дамаск, террористы бежали обратно в пустыню, не сумев проникнуть на вторую линию обороны Сирийской Арабской армии.

ИГИЛ активизировал атаки в восточной части Сирии после того, как САА перешла в широкомасштабное наступление в деревне Свейда.