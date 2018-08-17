Ещё
США заподозрили Китай в подготовке удара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США заподозрили Китай в подготовке удара 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Китайские военные готовятся «вероятно нанести удар» по Соединенным Штатам, для этого они стали больше проводить тренировок с бомбардировщиками. Об этом сказано в докладе Министерства обороны США о Вооруженных силах Китая.
«За последние три года она [Народно-освободительная армия Китая] расширила надводные операции своих бомбардировщиков, получая опыт на сложных морских участках, и вероятно тренируется для нанесения ударов по США и ее союзникам», — сообщают авторы доклада. США уверены, что Китай хочет научиться наносить удары по американским военным базам и вооруженным силам в Тихом океане, в том числе на острове Гуам (не входит в состав США, но считается их владением — прим. «Ленты. ру»).
Армия Китая наращивает свои возможности для «поражения целей удаленных от КНР насколько это возможно», сообщается в докладе. Полеты бомбардировщиков могут быть использованы для подачи стратегического сигнала региональным государствам. Минобороны США предполагают, что учения могут иметь большее значение, чем «демонстрации улучшенных возможностей».
В мае китайские бомбардировщики Xian H-6K были замечены на спорных островах Южно-Китайского моря. В Пентагоне указали, что Китай своими действиями лишь усиливает напряженность и способствует дестабилизации региона. Парасельские острова являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом.
Последние новости
Врачи вскрыли глаз пациентки и были поражены Матильда выставила напоказ правду об отношениях с Шнуровым Шок: в России захотели гей-парад
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США обвинили Украину в предательстве187
На Украине обозлились из-за поездки Путина на свадьбу965
Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму850
Петросян посмеялся над Степаненко14
«Молимся»: Разин о состоянии впавшей в кому певицы20
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение