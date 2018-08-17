Иракские ВВС ликвидировали группу террористов в Сирии

ВВС Ирака смогли нанести успешные авиаудары по позициям террористов в Сирии . В результате военной операции они уничтожили террористов, планировавших совершить атаки на иракской территории.

"Согласно данным разведки, террористы планировали операции с участием смертников, и намеривались в ближайшие дни атаковать невинных людей (в Ираке)", — говорится в заявлении иракского командования.

Ранее сообщалось, что в Сирии зафиксировали обстрелы в сирийских провинциях Латакия и Хама, а также в районе города Алеппо.

Новости Сирии: Саммит лидеров стран-гарантов перемирия в Сирии пройдет после 7 сентября