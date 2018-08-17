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Иракские ВВС ликвидировали группу террористов в Сирии
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Иракские ВВС ликвидировали группу террористов в Сирии 

Свободная пресса 35 минут назад
ВВС Ирака смогли нанести успешные авиаудары по позициям террористов в Сирии. В результате военной операции они уничтожили террористов, планировавших совершить атаки на иракской территории.
"Согласно данным разведки, террористы планировали операции с участием смертников, и намеривались в ближайшие дни атаковать невинных людей (в Ираке)", — говорится в заявлении иракского командования.
Ранее сообщалось, что в Сирии зафиксировали обстрелы в сирийских провинциях Латакия и Хама, а также в районе города Алеппо.
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