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Асад подписал указы об амнистии
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Президент Сирии подписал указы об амнистии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад подписал указы об амнистии для различных категорий граждан, сообщил в среду министр муниципального управления и экологии Сирийской Арабской Республики Хусейн Махлюф.
"Несколько слов об амнистии. Процедура урегулирования этого вопроса носит индивидуальный характер и зависит от степени участия в боевых действиях каждого конкретного сирийского гражданина, в том числе — объявленного по разным причинам в розыск. С целью скорейшего восстановления мира в стране президент Сирии издал несколько указов в отношении различных категорий граждан", — сказал Махлюф на заседании межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.
Как отметил министр, другой важной инициативой сирийского правительства стало предоставление отсрочки на один год от службы в армии гражданам, вернувшимся на родину.
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