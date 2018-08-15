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В США усомнились в надежности Турции на поле боя против ИГ
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В США усомнились в надежности Турции на поле боя против ИГ 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Американские и европейские военные эксперты в области борьбы с терроризмом усомнились в надежности Турции по вопросам борьбы с запрещенной в России экстремистской группировкой «Исламское государство» после ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой.
В данный момент турецкие и американские войска продолжают осуществлять патрулирование в области Манбиджа, бывшего очага боевиков ИГ, но обострение отношений между Вашингтоном и Анкарой способно поставить под угрозу совместную работу стран по борьбе с террористами в Сирии, пишет The New York Times.
Так, высокопоставленные сотрудники американской и европейской разведки, имена которых не называются, выразили обеспокоенность тем, что Турция может начать утаивать информацию о предполагаемых боевиках ИГ и разведывательных операциях по искоренению экстремистов в Сирии.
Кроме того, считают западные военные эксперты, Анкара может скрыть данные о миссиях, которые проводятся турецкими силами безопасности для предотвращения проникновения иностранных боевиков в САР.
В свою очередь руководитель проекта по борьбе с транснациональными угрозами в центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Сет Дж. Джонс заявил, что Турция якобы оказывала помощь запрещенной террористической группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра»).
Джонс утверждает, что Анкара использует этих боевиков для борьбы с курдскими силами в Сирии, и это вызывает «серьезную озабоченность», несмотря на все усилия Анкары по борьбе с ИГ.
В то же время специалист по Турции в Атлантическом Совете США Аарон Штайн заявил, что власти этой страны ужесточают меры по искоренению экстремизма и осознают всю опасность боевиков, действующих в Сирии.
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