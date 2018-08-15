В США усомнились в надежности Турции на поле боя против ИГ

В данный момент турецкие и американские войска продолжают осуществлять патрулирование в области Манбиджа, бывшего очага боевиков ИГ, но обострение отношений между Вашингтоном и Анкарой способно поставить под угрозу совместную работу стран по борьбе с террористами в Сирии , пишет The New York Times

Так, высокопоставленные сотрудники американской и европейской разведки, имена которых не называются, выразили обеспокоенность тем, что Турция может начать утаивать информацию о предполагаемых боевиках ИГ и разведывательных операциях по искоренению экстремистов в Сирии.

Кроме того, считают западные военные эксперты, Анкара может скрыть данные о миссиях, которые проводятся турецкими силами безопасности для предотвращения проникновения иностранных боевиков в САР.

В свою очередь руководитель проекта по борьбе с транснациональными угрозами в центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Сет Дж. Джонс заявил, что Турция якобы оказывала помощь запрещенной террористической группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (« Джабхат ан-Нусра »).

Джонс утверждает, что Анкара использует этих боевиков для борьбы с курдскими силами в Сирии, и это вызывает «серьезную озабоченность», несмотря на все усилия Анкары по борьбе с ИГ.