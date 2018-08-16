Названо условие ухода военных РФ с Голанских высот

Названо условие ухода российских военных с границы Израиля и Сирии

По его словам, «сегодня российская военная полиция — основа мира и спокойствия в этом регионе». Он добавил, что цели продолжать патрулирование долгое время — нет, и служащие уйдут, как только ооновцы решат, что могут выполнять задачи в полном объеме сами.

«Это просто необходимость сегодняшнего дня. Не более того. Как только придут постоянные патрули миссии ООН, наши патрули сразу же работу прекратят», — заявил Кураленко.

2 августа Генштаб российских вооруженных сил объявил, что снова выставит посты военной полиции на Голанских высотах — бывшей сирийской территории, захваченной Израилем после Шестидневной войны 1967 года. Работа миротворцев в том регионе была заморожена на шесть лет.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.