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В Сирии задержали 12 боевиков ИГ
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В Сирии задержали 12 боевиков ИГ* и их сообщников 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Louai Beshara
Силы союзной США группировки "Магавир ас-Саура" задержали группу террористов запрещенной в России организации "Исламское государство"* и их сообщников, сообщила в понедельник коалиция во главе с США.
По ее данным, 12 "подозрительных лиц" были задержаны еще 9 августа в 55-километровой зоне деконфликтации в районе Эт-Танфа на юге страны.
"После задержания и расследование были установлены личности пяти террористов ДАИШ* (ИГ*)… Еще семь лиц подозреваются в том, что помогали ДАИШ*, проводя террористов через зону избежания конфликтов", — сообщили в коалиции.
Представитель "Магавир ас-Саура" заявил в этой связи, что союзные США силы будут и впредь задерживать террористов ИГ*, которые попытаются проникнуть в зону деконфликтации.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, при этом в Сирии американские военные находятся без разрешения официальных властей страны.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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