В Сирии задержали 12 боевиков ИГ* и их сообщников

По ее данным, 12 "подозрительных лиц" были задержаны еще 9 августа в 55-километровой зоне деконфликтации в районе Эт-Танфа на юге страны.

"После задержания и расследование были установлены личности пяти террористов ДАИШ* (ИГ*)… Еще семь лиц подозреваются в том, что помогали ДАИШ*, проводя террористов через зону избежания конфликтов", — сообщили в коалиции.

Представитель "Магавир ас-Саура" заявил в этой связи, что союзные США силы будут и впредь задерживать террористов ИГ*, которые попытаются проникнуть в зону деконфликтации.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии Ираке операцию против ИГ*, при этом в Сирии американские военные находятся без разрешения официальных властей страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России