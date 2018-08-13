Анкара хочет нормализовать отношения с США, заявил глава МИД Турции

В пятницу, 10 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение в два раза пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Наибольшее давление было оказано на банковский сектор Турции и Европы. Курс турецкой лиры в ночь на понедельник обновил очередной исторический минимум в 7,1326 лиры за доллар.

Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона , задержанного еще в 2016 году турецкими властями. На прошлой неделе минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

"В последнее время наши отношения с США дошли до нежелательной точки. Они не сделали ни одного шага по FЕТО (организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, выдачи которого из США добивается Турция — ред.), хотя мы им передали все документы. Мы ждем, что отношения станут здоровыми. Угрозами и санкциями от Турции никто ничего не добьется. Мы за примирение, но при этом не должно быть давления, нужно сесть за стол переговоров и с уважением относиться друг к другу", — заявил Чавушоглу, выступая на конференции турецких послов в Анкаре.

Он обвинил руководство США в том, что его действия подрывают стратегическое партнерство и союзничество с Турцией. "Они пытаются решить свои внутриполитические проблемы за счет Турции, в то время как Анкара как всегда ведет себя в высшей степени конструктивно… Несмотря на попытки ухудшить имидж Турции, наша страна остается одной из самых привлекательных для инвестиций", — добавил Чавушоглу.