Нетаньяху заявил о вызове существования Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал субботний митинг с участием арабов в центре Тель-Авива "однозначным свидетельством" необходимости закона о еврейском характере государства.

Политиков правого толка возмутило обилие палестинских флагов в руках у демонстрантов, которые протестовали против конституционной новации, провозгласившей евреев единственными, кто имеет право на национальное самоопределение в пределах Израиля.

"Вчера мы получили однозначное свидетельство вызову существования Государства Израиль и необходимости Закона о национальном характере государства. Мы видели флаги ООП (Организации освобождения Палестины — ред.) в сердце Тель-Авива. В сердце Тель-Авива! Мы слышали лозунги на арабском: "Кровью и огнем мы очистим Палестину", — сказал Нетаньяху на заседании правительства.

Арабы составляют почти 21% из почти 9 миллионов израильтян. Формально они обладают равными с еврейским большинством личными правами, включая избирательные, но часто жалуются на фактическую дискриминацию. Многие ведут борьбу не только за повышение собственного статуса в израильском обществе, но и отстаивают права соплеменников на оккупированных территориях. На возвращение к своим домам претендуют миллионы разбросанных по миру палестинцев, в разные годы бежавшие с территории современного Израиля.

"Многие из демонстрантов хотят отменить Закон о возвращении, они хотят отменить гимн, свернуть наш флаг, стереть Израиль как национальное государство еврейского народа и превратить его, как говорили некоторые ораторы, в палестино-израильское государство или "государство всех граждан", по словам других ораторов", — описал Нетаньяху происходившее накануне на площади у мэрии Тель-Авива.

"Теперь яснее, чем прежде, что Закон о национальном характере государства необходим. Он нужен, чтобы гарантировать будущее Государства Израиль как национального государства еврейского народа. Мы приняли этот закон, мы его сохраним", — сказал он.

Критики нового закона, среди которых не только национальные меньшинства, но и еврейские оппозиционные партии левоцентристского толка, видят в нем угрозу расизма, дискриминации по этно-религиозному принципу и подрыва демократических устоев.

Сторонники нового закона во главе с Нетаньяху возражают, что равенство личных прав всех граждан гарантировано множеством других нормативных актов, в том числе конституционного характера.