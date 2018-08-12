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Шойгу: две трети летного состава ВКС получили боевую практику в Сирии
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Шойгу: две трети летного состава ВКС получили боевую практику в Сирии 

ТК «Звезда» 8 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В Воздушно-космических силах России появилось большое количество летчиков, совершивших более 100 боевых вылетов.
Две трети летного и технического состава Воздушно-космических сил России получили боевую практику в ходе операции по борьбе с терроризмом в Сирии. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
«Если говорить об авиации, то я сегодня могу с уверенностью сказать, что у нас большая часть, две трети летного и технического состава получили большую боевую практику. У нас появились молодые летчики, которые имеют по 100 и больше боевых вылетов. Их много», — сказал Шойгу.
Он уточнил, что за время операции ВКС России в Сирии производились плановые ротации, с тем чтобы максимальное количество летного состава могло принимать участие в борьбе против международного терроризма.
«Но это касается и других родов войск», — добавил министр обороны.
Он также рассказал, что вместе с нашими военными в Сирии очень плотно работали и продолжают работать представители оборонно-промышленного комплекса.
«Они дорабатывают технику, устраняют недостатки. Хочу сказать, что за это время многое устранено, и могу сказать, что наша сегодняшняя техника может с уверенностью носить наименование совершенной», — сказал Шойгу.
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