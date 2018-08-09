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Пентагон в четверг обнародует проект формирования военно-космических войск
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Пентагон в четверг обнародует проект формирования военно-космических войск 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Министерство обороны США в четверг представит доклад о проекте формирования военно-космических войск в качестве шестого рода ВС США, заявил, выступая в Пентагоне, вице-президент США Майк Пенс.
"Сегодня министерство обороны обнародует доклад, в котором будут описаны первые этапы плана нашей администрации по реализации плана президента", — сказал Пенс.
Ранее президент США Дональд Трамп поставил задачу выделить военно-космические войска в отдельный вид войск и призвал к доминированию в данной области. По словам главы Белого дома, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены «плестись» за Россией и Китаем.
В конце июля сообщалось, что министерство обороны США в ближайшие месяцы приступит к формированию военно-космических сил, сообщает портал Defense One со ссылкой на проект доклада Пентагона. Ожидалось, что проект доклада министерства по формированию ВКС США будет представлен конгрессу в течение недели. Он предполагает создание четырех подразделений, к формированию трех из которых ведомство приступит в ближайший месяц. К ним относятся новое боевое командование, объединенное агентство по закупкам спутников для использования в военных целях и боевой состав ВКС. Отмечается, что для этого не потребуется одобрение законодателей США.
Пентагон до конца 2018 года подготовит законодательное предложение по окончательному формированию ВКС. Оно поступит в конгресс в начале следующего года как часть предложений по бюджету администрации Трампа на 2020 год.
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