Пентагон в четверг обнародует проект формирования военно-космических войск

"Сегодня министерство обороны обнародует доклад, в котором будут описаны первые этапы плана нашей администрации по реализации плана президента", — сказал Пенс.

Китаем. Ранее президент США Дональд Трамп поставил задачу выделить военно-космические войска в отдельный вид войск и призвал к доминированию в данной области. По словам главы Белого дома, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены «плестись» за Россией

В конце июля сообщалось, что министерство обороны США в ближайшие месяцы приступит к формированию военно-космических сил, сообщает портал Defense One со ссылкой на проект доклада Пентагона. Ожидалось, что проект доклада министерства по формированию ВКС США будет представлен конгрессу в течение недели. Он предполагает создание четырех подразделений, к формированию трех из которых ведомство приступит в ближайший месяц. К ним относятся новое боевое командование, объединенное агентство по закупкам спутников для использования в военных целях и боевой состав ВКС. Отмечается, что для этого не потребуется одобрение законодателей США.

Пентагон до конца 2018 года подготовит законодательное предложение по окончательному формированию ВКС. Оно поступит в конгресс в начале следующего года как часть предложений по бюджету администрации Трампа на 2020 год.