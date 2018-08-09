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Аббас призвал мир вмешаться в ситуацию в Газе
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Аббас призвал мир вмешаться в ситуацию в Газе 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Палестины Махмуд Аббас обратился с призывом к международному сообществу вмешаться в ситуацию в секторе Газа, чтобы остановить дальнейшую дестабилизацию, сообщило палестинское официальное агентство Wafa.
"Президент государства Палестина Махмуд Аббас провел сегодня в четверг усиленные международные контакты на всех уровнях, чтобы остановить израильскую эскалацию в отношении нашего народа в секторе Газа", — сообщило агентство, не уточнив, с кем провел разговоры Аббас.
Как отмечается, Аббас "отметил опасность этой эскалации и призвал международное сообщество немедленно вмешаться", чтобы остановить "дальнейшее разрушение и нестабильность".
Израильские военные с вечера среды засекли пуски 180 ракет и мин из сектора Газа, перехватив свыше 30 из них и атаковав в ответ более 150 объектов боевиков. Палестинские медики говорят о трех погибших, с израильской стороны есть не менее семи раненых.
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