Россия накапливает тяжелую военную технику на оккупированной территории Донбасса, чтобы оказывать давление на Украину. Таким образом Кремль пытается не допустить военных действий подразделений Вооруженных сил Украины по освобождению оккупированных территорий, контролируемых пророссийскими боевиками. Если же Владимир Путин пойдет на новую военную агрессию против Украины, то НАТО разблокирует свой нейтралитет в отношении России и отправит в Украину свой военный контингент. В конечном итоге это приведет к катастрофе в России. Такое мнение высказал «Апострофу» экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж. В первую очередь, Россия выбрала новую стратегию — это усиление своих позиций на западных границах. Поэтому на территории России и на территории Донецкой и Луганской областей, которая контролируется через боевиков, они наращивают свои военные части, свозят тяжелую технику — танки, гаубицы и ракетные комплексы. Технику ставят или у наших границ, или на территории Луганской и Донецкой областей. Поэтому в данной ситуации они действуют в рамках общей концепции усиления своей военной оборонной и наступательной составляющей. Это первый момент. Во-вторых, они проводят ротацию военных частей в плане обновления и развертывания частей, то есть увеличение количества, например, танков. Это направлено на то, чтобы оказывать давление на Украину в плане возможного наступления украинской армии, как они это предусматривают. Они постоянно заявляют, что Украина готовит наступление по освобождению территорий. И поэтому, чтобы якобы предотвратить наши действия по освобождению оккупированных территорий, они постоянно показывают свои новые ресурсы, перемещают танки, гаубицы и частично ракетные комплексы. Читайте також: У Путина уже развязаны руки: что ждет Украину осенью Это общая стратегия против НАТО, если мы берем глобально, и именно против Украины в контексте возможных наших действий по освобождению территорий, контролируемых боевиками. И они показывают это не на словах, а именно демонстрируя, что все контингенты увеличиваются. Они и не скрывают перемещения своей техники — это делается практически на глазах многих людей. То есть они демонстративно показывают усиление военных частей тяжелой техникой на случай того, что мы можем иметь планы новых наступлений на оккупированные пророссийскими боевиками территории. С другой стороны, возникает вопрос, а не планируют ли они наступление: пробить коридор (в Крым) или захватить другую территорию? На сегодняшний день — и по нашим данным, и по данным наших западных партнеров (я только что вернулся из Лондона, а перед этим был в США) — те переговоры, которые были с Россией при участии Трампа, других западных партнеров и даже Китая свидетельствуют о том, что есть мощный сдерживающий фактор со стороны как НАТО, так и западных лидеров по недопущению возможных масштабных наступлений. Потому что если Путин на это пойдет, то ломается вся модель глобальной безопасности, и НАТО разблокирует свой нейтралитет, который сегодня условно сохраняет в военном формате в отношении России. В таком случае будут задействованы реальные силы НАТО, в частности танковые подразделения. То есть на сегодняшний день можно утверждать, что реальной системной угрозы глобальных наступлений нет. Но возможно локальное расширение зоны конфликтов или боевых операций. При этом угроза наступления со стороны Кремля постоянно существует, чтобы, во-первых, показывать нам свою силу, одновременно сдерживая наши операции по освобождению этих территорий. Однако я знаю позицию руководителей стран НАТО: если Россия пойдет в наступление, то уже не будет такого сдерживания, как в период аннексии Крыма и захвата части Донбасса. То есть уже будет другая парадигма. Даже если говорить о неофициальном формате, то мы имеем информацию о переговорах лидеров Европы и США с Путиным. Соответственно, было четкое обязательство с его стороны, что он не допустит каких-то глобальных масштабных военных операций на территории нашего государства. Если же он пойдет на какие-то фантастические действия, проигнорировав весь мир, то это приведет к катастрофе в России.
Николай Маломуж — экс-глава Службы внешней разведки Украины