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Саудовские ПВО перехватили ракету хуситов
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Саудовские ПВО перехватили ракету хуситов, сообщили СМИ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / Fayez Nureldine
Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла" над городом Наджран на юго-западе королевства, сообщает саудовский телеканал Al-Ekhbariya.
"Силы ПВО (Саудовской Аравии — ред.) перехватили баллистическую ракету, запущенную повстанцами-хуситами по Наджрану", — говорится в сообщении телеканала.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и шиитскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Алла". В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.
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