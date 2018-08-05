МИД Сирии осудил покушение на Мадуро 

МИД Сирии решительно осудил покушение на президента Венесуэлы Николаса Модуро и призвал к уважению суверенитета страны, сообщает сирийское государственное телевидение.
"Сирия категорически осуждает покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое дестабилизирует ситуацию в стране", — цитирует заявление МИД сирийский гостелеканал.
Представитель МИД отметил, что Дамаск солидарен с дружественным руководством Венесуэлы и вновь призывает к уважению суверенитета страны.
Ранее министр коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что к трибуне на проспекте Боливара, где находился во время парада Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. По его словам, ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Позже сам Мадуро обвинил в атаке оппозицию и власти Колумбии. МИД Колумбии выступил с заявлением, в котором отрицает причастность Боготы к инциденту.
Агентство Ассошиэйтед Пресс передало информацию трех представителей венесуэльской пожарной службы, по словам которых, за покушение на президента был принят взрыв газового баллона в здании неподалеку.