В Сирии взорвали важного ученого

В сирийском городе Масьяф в результате подрыва автомобиля погиб известный ученый Азиз Асбар, которого считают приближенным к президенту страны Башару Асаду . Об этом сообщает израильский портал Walla.

По его данным, взрыв прогремел, когда Асбар сел в машину возле своего дома. Также погиб водитель ученого.

Сообщается, что ответственность за взрыв взяли на себя боевики под руководством некоего Абу Амара , однако местные журналисты считают, что за убийством могут стоять иностранные спецслужбы.

В городе Масьяф расположен научно-исследовательский центр, в котором, как утверждают на Западе, разрабатывается и совершенствуется химическое оружие. Портал отмечает, что Асбару приписывали в этом ведущую роль. Как сообщает ТАСС, центр дважды подвергался бомбардировкам израильских ВВС, которые действовали из воздушного пространства Ливана . В обоих случаях ученого не было на территории центра.