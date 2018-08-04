Ещё
В Тегеране назвали условия ухода из Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тегеране назвали условия ухода из Сирии 

Российская Газета 4 августа 2018
Фото: РИА Новости
Иран сократит военное присутствие в Сирии, осуществляемое по запросу властей это страны, после стабилизации ситуации в ней и победы над террористическими группировками. Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что его страна продолжит помощь до тех пор, "пока правительство Сирии будет того желать".
Еще одним фактором для принятия решения станет террористическая угроза. "Когда мы почувствуем, что ситуация в Сирии стабилизируется, а в борьбе с терроризмом достигнуты значительные успехи и она подходит к завершению, мы сможем сократить консультативное присутствие", — пояснил дипломат в заявлении, размещенном на сайте иранского внешнеполитического ведомства.
Свое недовольство иранским военным присутствием в Сирии ранее неоднократно озвучивали власти Израиля и США.
Российская Газета: последние новости
Минобороны России подтвердило отправку США письма по Сирии Туроператоры предложили россиянам загрантуры со скидкой Митинг против еврейского характера государства прошел в Израиле
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США88
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком60
На «Нашествии» произошла трагедия166
Мать убивших отца сестер сделала заявление231
Петросян: гора с плеч свалилась96
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение