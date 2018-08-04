В Тегеране назвали условия ухода из Сирии

Иран сократит военное присутствие в Сирии , осуществляемое по запросу властей это страны, после стабилизации ситуации в ней и победы над террористическими группировками. Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что его страна продолжит помощь до тех пор, "пока правительство Сирии будет того желать".

Еще одним фактором для принятия решения станет террористическая угроза. "Когда мы почувствуем, что ситуация в Сирии стабилизируется, а в борьбе с терроризмом достигнуты значительные успехи и она подходит к завершению, мы сможем сократить консультативное присутствие", — пояснил дипломат в заявлении, размещенном на сайте иранского внешнеполитического ведомства.