Окрыленные успехами в борьбе с джихадистскими мятежниками в провинциях Кунейтра и Даръа силы Башара Асада ведут подготовку к наступлению на Идлиб у турецкой границы.
Как бы то ни было, турки вновь выступили с предупреждением в адрес поддерживаемой россиянами сирийско-иранской коалиции, которая теперь ставит перед собой задачей полное освобождение страны. Если Дамаск продолжит наступление на Идлиб, Астана выйдет из запущенного Москвой астанинского процесса.
За этим названием скрывается серия встреч различных участников гражданской войны в Сирии. В мае 2017 года Россия, Иран и Турция подписали соглашение о формировании в стране четырех зон деэскалации. Они были расположены в Восточной Гуте (пригород Дамаска), Деаръа, Идлибе и Хомсе. Две первые зоны были взяты под контроль сирийцами в 2018 году.
По словам Анкары, там опасаются, что связанные с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация — прим.ред.) террористы (они сейчас удерживают Идлиб) дадут отпор сирийскому наступлению, что повлечет за собой приток беженцев и исламистов в Турцию через границу. Кроме того, Турция явно хочет сохранить присутствие в провинции и связи с местными джихадистами, которых она раньше вооружала и готовила для противодействия курдам.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждают эту тему на протяжение вот уже двух недель. Эрдоган требует, чтобы Путин не дал сирийцам начать наступление на Идлиб. По доступным сведениям, спецпредставитель России в астанинском процессе Александр Лаврентьев оказался в затруднительном положении. По его словам, вопрос сирийского присутствия в Идлибе пока не решен. В настоящий момент Россия против сирийской операции.
Как бы то ни было, она не оспаривает наличие джихадистской угрозы в Идлибе. За последние дни россияне сбили четыре дрона, которые были направлены террористами против из базы Хмеймим. Дамаск в свою очередь заявил, что не потерпит присутствия в Идлибе 50 000 боевиков со всего Персидского залива (есть среди них и выходцы из Чечни).
В любом случае, главная тревога Анкары связана с потенциальным соглашением Дамаска и Сирийских курдов, которые долгое время были противниками. Речь может идти о вытеснении Турции с курдской территории, которая была занята ее армией в результате наступления за последние месяцы. Москва же способствует сближению Дамаска и курдов, поскольку стремится к миру на севере страны и ликвидации в Идлибе очага терроризма, который может создать угрозу для юга России. Сирийские курды могут стать для этого ценными союзниками, что требует хороших отношений между ними и Дамаском.
В то же время Анкара тоже стала ценным союзником Москвы в результате астанинского процесса. Турция пока что не сделала окончательный выбор между Россией и Америкой. Она осталась членом НАТО и может в любой момент вновь пойти на сближение с Вашингтоном, так как сохраняет с ним связи. Кроме того, она стала ключевым партнером российской нефтегазовой отрасли и подписала крупные договоры в энергетической сфере.
Но Дамаск, судя по всему, останется для Москвы ключевым партнером, учитывая, что начатое Башаром Асадом объединение страны будет осуществляться с ее согласия и станет для нее значимым козырем на фоне американского военного присутствия. Некоторые полагают, что Дональд Трамп примет решение об уходе из региона, но этого пока что не видно. В любом случае, он сохранит там зоны влияния. В такой перспективе стратегическое сотрудничество Москвы и Дамаска только усилится. Туркам придется принять это во внимание.
Стоит отметить, что французскому правительству и СМИ, которые по большей части находятся на службе американской дипломатии, придется принять во внимание сохранение власти Башара Асада в Дамаске при поддержке России.
В прошлом отец Башара Хафез считался хорошим союзником Франции на Ближнем Востоке. Ему продавали оружие в обмен на другие преимущества. Французский МИД не обращал внимания на его кровавые методы, благодаря которым он удерживал власть, оказывая противодействие стремившимся свергнуть его арабо-американским силам. «У кого нет там крови на руках?», — вполне справедливо говорили нам.
Несмотря на то, что Париж с тех пор оказался под крылом у Вашингтона, Франции в конечном итоге пришлось признать сохранение власти Башара Асада, которому оказывает поддержку Москва. Как бы то ни было, еще недавно французское правительство чуть отправило свои самолеты бомбить Дамаск по заказу Пентагона. В конечном итоге от этого отказались сами американцы, которые не хотели идти из-за этого на прямой конфликт с Россией.
Как бы то н было, в последнее время официальные французские СМИ вновь уделяют большое внимание недавнему открытию «ада сирийских тюрем».
Асада же снова называют «дамасским мясником».
Насчет этих озвученных «Международной амнистией» фактов нет никакого сомнения. Только вот это финансируемое в долларах НКО почему-то не пытается разведать обстановку в тюрьмах Саудовской Аравии или других союзников Вашингтона в регионе, которые не славятся большими достижениями в сфере прав человека. Означает ли, что Америка вновь давит на Макрона, чтобы Франция опять стала лучшим союзником США, причем не только в борьбе с Башаром Асадом, но и в противодействии Москве?