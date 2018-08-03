Идлиб — заноза для России

Окрыленные успехами в борьбе с джихадистскими мятежниками в провинциях Кунейтра и Даръа силы Башара Асада ведут подготовку к наступлению на Идлиб у турецкой границы.

Как бы то ни было, турки вновь выступили с предупреждением в адрес поддерживаемой россиянами сирийско-иранской коалиции, которая теперь ставит перед собой задачей полное освобождение страны. Если Дамаск продолжит наступление на Идлиб, Астана выйдет из запущенного Москвой астанинского процесса.

Иран и За этим названием скрывается серия встреч различных участников гражданской войны в Сирии . В мае 2017 года Россия Турция подписали соглашение о формировании в стране четырех зон деэскалации. Они были расположены в Восточной Гуте (пригород Дамаска), Деаръа, Идлибе и Хомсе. Две первые зоны были взяты под контроль сирийцами в 2018 году.

По словам Анкары, там опасаются, что связанные с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация — прим.ред.) террористы (они сейчас удерживают Идлиб) дадут отпор сирийскому наступлению, что повлечет за собой приток беженцев и исламистов в Турцию через границу. Кроме того, Турция явно хочет сохранить присутствие в провинции и связи с местными джихадистами, которых она раньше вооружала и готовила для противодействия курдам.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждают эту тему на протяжение вот уже двух недель. Эрдоган требует, чтобы Путин не дал сирийцам начать наступление на Идлиб. По доступным сведениям, спецпредставитель России в астанинском процессе Александр Лаврентьев оказался в затруднительном положении. По его словам, вопрос сирийского присутствия в Идлибе пока не решен. В настоящий момент Россия против сирийской операции.

Как бы то ни было, она не оспаривает наличие джихадистской угрозы в Идлибе. За последние дни россияне сбили четыре дрона, которые были направлены террористами против из базы Хмеймим. Дамаск в свою очередь заявил, что не потерпит присутствия в Идлибе 50 000 боевиков со всего Персидского залива (есть среди них и выходцы из Чечни ).

В любом случае, главная тревога Анкары связана с потенциальным соглашением Дамаска и Сирийских курдов, которые долгое время были противниками. Речь может идти о вытеснении Турции с курдской территории, которая была занята ее армией в результате наступления за последние месяцы. Москва же способствует сближению Дамаска и курдов, поскольку стремится к миру на севере страны и ликвидации в Идлибе очага терроризма, который может создать угрозу для юга России. Сирийские курды могут стать для этого ценными союзниками, что требует хороших отношений между ними и Дамаском.

В то же время Анкара тоже стала ценным союзником Москвы в результате астанинского процесса. Турция пока что не сделала окончательный выбор между Россией и Америкой. Она осталась членом НАТО и может в любой момент вновь пойти на сближение с Вашингтоном, так как сохраняет с ним связи. Кроме того, она стала ключевым партнером российской нефтегазовой отрасли и подписала крупные договоры в энергетической сфере.

Но Дамаск, судя по всему, останется для Москвы ключевым партнером, учитывая, что начатое Башаром Асадом объединение страны будет осуществляться с ее согласия и станет для нее значимым козырем на фоне американского военного присутствия. Некоторые полагают, что Дональд Трамп примет решение об уходе из региона, но этого пока что не видно. В любом случае, он сохранит там зоны влияния. В такой перспективе стратегическое сотрудничество Москвы и Дамаска только усилится. Туркам придется принять это во внимание.

Стоит отметить, что французскому правительству и СМИ, которые по большей части находятся на службе американской дипломатии, придется принять во внимание сохранение власти Башара Асада в Дамаске при поддержке России.

В прошлом отец Башара Хафез считался хорошим союзником Франции на Ближнем Востоке. Ему продавали оружие в обмен на другие преимущества. Французский МИД не обращал внимания на его кровавые методы, благодаря которым он удерживал власть, оказывая противодействие стремившимся свергнуть его арабо-американским силам. «У кого нет там крови на руках?», — вполне справедливо говорили нам.

Несмотря на то, что Париж с тех пор оказался под крылом у Вашингтона, Франции в конечном итоге пришлось признать сохранение власти Башара Асада, которому оказывает поддержку Москва. Как бы то ни было, еще недавно французское правительство чуть отправило свои самолеты бомбить Дамаск по заказу Пентагона . В конечном итоге от этого отказались сами американцы, которые не хотели идти из-за этого на прямой конфликт с Россией.

Как бы то н было, в последнее время официальные французские СМИ вновь уделяют большое внимание недавнему открытию «ада сирийских тюрем».

Асада же снова называют «дамасским мясником».