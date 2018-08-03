Россия испытала новое оружие на армии США

Ираке, — На северо-востоке Сирии нам пришлось столкнуться с таким плотным противодействием в эфире, какого я раньше не встречал нигде, — пожаловался полковник американской армии Брайан Салливан , чье подразделение выполняло боевые задачи в Афганистане Кувейте и Сирии. Он добавил, что новые вызовы — отличная тренировка для его солдат.

Эксперты настроены менее оптимистично. Современные российские средства РЭБ мощны и мобильны, они могут устанавливаться на бронетранспортерах и самолетах, поражая цели за сотни миль.

— Неожиданно все ваши средства связи выключаются. Вы не можете вызвать огонь или предупредить о вражеском огне, потому что ваши радары заблокированы и ничего не видят. Это может быть опаснее, чем обычное оружие, потому что от него нет защиты, — рассказал Foreign Policy отставной полковник армии США Лори Мо Бакхаут.

Эксперт по национальной безопасности Лексингтонского института Даниель Гор добавил, что российские системы радиоэлектронной борьбы могут не только блокировать каналы связи, но и подменять данные:

— Проблема в том, что они реально способны исказить оперативную картину на поле боя и это может привести к ужасающим последствиям.