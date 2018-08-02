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Сирийская армия подняла флаг над Голанами
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Сирийская армия подняла флаг над Голанами 

Daily Storm 4 часа назад
Фото: Daily Storm
Солдаты Сирийской арабской армии (САА) установили государственный флаг Сирии на Голанских высотах в районе сирийско-изральско-иорданской границы. Символическая акция стала свидетельством восстановления полного контроля правительства над пограничными переходами на юге страны.
К началу августа сирийские правительственные войска полностью очистили от боевиков юг страны. 2 августа начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что при поддержке ВКС России САА полностью очистили от радикалов-исламистов из ИГ (запрещено в РФ) провинции Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра.
Победа армии на юге сделала возможным восстановление деятельности миротворцев ООН, развернутых в районе разделения между Сирией и Израилем еще в 1974 году, отметил российский военный.
В конце июня САА развернула масштабное наступление на юге страны против сил исламистов и так называемой умеренной оппозиции. Военная операция получила название «Базальт». Наиболее ожесточенное сопротивление боевики оказали в крупнейшем городе региона — Дераа, который был ими заблаговременно хорошо укреплен. Под контроль Дамаска в результате успешно проведенной операции вернулись территории, на которых террористы хозяйничали с начала Гражданской войны в Сирии, — с 2011 года.
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