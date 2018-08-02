Армия Израиля ликвидировала на Голанах семь террористов ИГ, планировавших теракты

Об этом сообщил в ходе брифинга для иностранных журналистов в четверг официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус.

"Армия длительное время отслеживала передвижения группы в районе у границы Сирии , Израиля и Иордании , учитывая, что они двигались вдоль устья реки в военной формации и с боевым оружием в сторону Израиля, было принято решение нанести по ним удар с воздуха западнее линии «Альфа» между этой линией и разделительным заграждением на границе", — сказал он.

"Утром в четверг на месте были обнаружены семь тел, пять автоматов АК-47, пояса смертников и гранаты, по нашей оценке, это — боевики ИГ, направлявшиеся в сторону Израиля для осуществления атак", — отметил Конрикус.