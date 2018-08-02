Армия Израиля ликвидировала на Голанах семь террористов ИГ, планировавших теракты 

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 августа. /ТАСС/. Группа из семи вооруженных боевиков террористической группировки ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ), уничтоженных на сирийской стороне Голанских высот летательным аппаратом Армии обороны Израиля, направлялась в Израиль для совершения терактов.
Об этом сообщил в ходе брифинга для иностранных журналистов в четверг официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус.
"Армия длительное время отслеживала передвижения группы в районе у границы Сирии, Израиля и Иордании, учитывая, что они двигались вдоль устья реки в военной формации и с боевым оружием в сторону Израиля, было принято решение нанести по ним удар с воздуха западнее линии «Альфа» между этой линией и разделительным заграждением на границе", — сказал он.
"Утром в четверг на месте были обнаружены семь тел, пять автоматов АК-47, пояса смертников и гранаты, по нашей оценке, это — боевики ИГ, направлявшиеся в сторону Израиля для осуществления атак", — отметил Конрикус.