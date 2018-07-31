Американский офицер пожаловался на российские комплексы РЭБ в Сирии

По мнению специалистов, военный конфликт в Сирии дал российским военным возможность узнать, как современные американские системы реагируют на радиоэлектронную борьбу. При этом глава командования Специальных операций США генерал-лейтенант Раймонд Томас заявил, что в Сирии ведется «самая агрессивная радиоэлектронная война на планете», и пожаловался на «отключение» связи и навигации самолетов.

Эксперты считают, что средства РЭБ опасны для авиации, поскольку способны заблокировать каналы радиосвязи и передачи данных, которые позволяют пилотам координировать нанесение ударов с наземными силами и беспилотниками.

"Проблема с [радиоэлектронной войной] в целом заключается в том, что она действительно может разрушить ваше представление об обстановке на поле боя, и это может привести к действительно ужасным ошибкам", — уверен эксперт по национальной безопасности и военным вопросам Лексингтонского института Дэниэл Гурэ.

Отметим, что в Сирии были замечены новейшие российские РЭБ-системы комплексы «Леер-3», «Красуха» и «Москва-1». Комплекс «Леер-3» представляет собой аэродинамический забрасываемый передатчик помех, который подавляет GSM-связь. Знаменитая «Красуха» анализирует тип сигнала и воздействует на противника помеховым излучением. Станция «Москва-1» сканирует воздушное пространство, обнаружив противника, передает данные средствам ПВО и ВВС.

Кроме того, два года назад около аэродрома Хмеймим появились контрбатарейные радиолокационные станции «Зоопарк-1». Они способны не только следить за воздушным пространством, но и устанавливать огневые позиции противника путем расчета баллистических траекторий снарядов и ракет. А весной нынешнего года в Сирии впервые замечена новейшая российская РЛС «Гармонь» — это мобильная трехкоординатная радиолокационная станция обнаружения воздушных целей.