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США «напрягли» электронные атаки России в Сирии
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США «напрягли» электронные атаки России в Сирии 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: Lenta.ru
Находящиеся в Сирии американские военные работают в условиях радиоэлектронной атаки со стороны России, передает Foreign Policy заявление полковника армии США Брайана Салливана.
Военный отмечает, что с сентября 2017-го по май 2018-го его команда столкнулась с «ситуацией перегруженной электронной борьбы», с которой удалось «успешно справиться», что предоставило «возможность действовать в ситуации, которую нельзя повторить где-либо».
Заявление Салливана прокомментировал американский военный эксперт Лексингтонского института (Вирджиния) Даниэл Гурэ, который полагает, что российские средства радиоэлектронной борьбы, установленные на самолеты, способны причинять вред на расстоянии «за сотни километров» и «привести к действительно ужасным ошибкам», в частности, «исказить вашу картину поля боя, вашу оперативную картину».
Начальник Главного управления войск специального назначения Пентагона Рэймонд Томас в апреле заявил, что в Сирии сложилась «самая агрессивная обстановка с применением средств радиоэлектронной борьбы на планете». «Нас испытывают каждый день, выводя из строя коммуникации и даже авиацию, предназначенную для электронной войны», — считает военный.
В Сирии замечены такие российские системы радиоэлектронной борьбы, как, в частности, «Леер-3», «Красуха» и «Москва-1», а также станции «Зоопарк-1» и «Гармонь».
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