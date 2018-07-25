Астраханские власти сообщили о кратном увеличении экспорта мяса в Иран

"Динамика сотрудничества с Ираном в данном направлении (в животноводстве) у нашего региона неплохая: за первое полугодие 2018 года соседям по Каспию было отправлено 153 т баранины, тогда как за весь прошлый год — 39 т", — цитирует пресс-служба губернатора Жилкина.

Такие данные глава региона озвучил на встрече с руководителем Лиманского района, который считается основным поставщиком мяса в Иран, Яковом Феньковым. Именно лиманская компания «Мяско» первая в области получила для экспорта все необходимые сертификаты и в прошлом году начала прямые поставки мяса по стандартам халяль в Иран.

"Иранские партнеры обратились по вопросу строительства (в Лиманском районе) перерабатывающего цеха. Сейчас готовим для них хорошую площадку в местной промышленной зоне. Все необходимые коммуникации уже проведены, согласования получены", — добавил Феньков, заметив, что есть хорошие перспективы для активизации сотрудничества с Ираном.

На 1 января 2018 года численность овец в регионе составляет 1 млн 477 тыс. голов (прирост за год 3,7%), крупного рогатого скота — 289 тыс. (прирост за год — 1,5%). При этом регион полностью обеспечивает себя бараниной и говядиной. В прошлом году астраханские фермеры отправили за рубеж также 70 тыс. голов овец, 10 тыс. голов крупного рогатого скота. В целом экспорт мяса из региона в прошлом году увеличился в 2,5 раза в сравнении с 2016 годом.

В 2014 году Астраханская область отметила 20-летие установления дружеских межрегиональных связей с Ираном. В регионе работают 175 иранских компаний. По информации регионального Министерства международных и внешнеэкономических связей, внешнеторговый оборот между Астраханской областью и Ираном в прошлом году составил 175,8 млн долларов (103,4% к 2016 году).