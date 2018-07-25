СМИ: МВД Турции отозвало аннулирование паспортов более 155 тыс. граждан

По его данным, турецкие власти стали аннулировать паспорта тех людей, которых подозревали в причастности к попытке переворота в июле 2016 года. При этом также аннулировались паспорта супругов таких граждан. Основанием для отмены действия документов были «общие соображения безопасности». Телеканал отмечает, что Министерство внутренних дел страны приняло решение об отзыве аннулирования после проведенного расследования, а также отмены режима ЧП, длившегося почти два года.

Основным внутренним удостоверением личности в Турции является пластиковая карта «кимлик», которая содержит информацию о ее владельце и фотографию. В то же время паспорт гражданам страны нужен для заграничных поездок, но не является обязательным документом.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке путча Анкара обвиняет проживающего в США с 1999 года исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним организацию ФЕТО.

После мятежа в Турции арестованы свыше 50 тыс. человек, уволены или отстранены от работы около 140 тыс. госслужащих, члены их семей оказались поражены в некоторых гражданских правах в связи с действием режима ЧП.