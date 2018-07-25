В Ираке активизировались ячейки ИГ 

Победа над «Исламским государством»* в Ираке была объявлена в конце 2017 года. Однако, по информации иракского правительства, в июне текущего года наблюдалась активизация боевиков ИГ. Сообщается о 83 случаях похищения и убийства мирных жителей, это почти в 12 раз больше, чем в марте. Террористы мелкими группами нападают на людей, убивают политиков, минируют объекты. С подробностями — корреспондент RT Мурад Газдиев.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.