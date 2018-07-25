В Ираке активизировались ячейки ИГ 

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МИД России осудил теракт в сирийском городе Эс-Сувейда

Эрдоган назвал расистским обращение с Озилом в Германии

Нетаньяху заявил, что разрешил эвакуировать из Сирии членов «Белых касок» по просьбе Трампа