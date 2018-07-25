Принцип «два государства для двух народов» является основным путем урегулирования палестино-израильского конфликта — постпред КНР при ООН

ООН , 25 июля / Синьхуа / — Принцип «два государства для двух народов» является основным путем урегулирования палестино-израильского конфликта, международное сообщество должно на основе резолюций ООН умножить усилия для возобновления переговоров. Об этом заявил во вторник постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй на открытой дискуссии в СБ ООН по ситуации на Среднем Востоке.

По его словам, положение дел в Палестине Израиле вызывает глубокую обеспокоенность. Китайская сторона серьезно озабочена развитием событий и столкновениями, которые привели к человеческим жертвам, призывает соответствующие стороны исходить из интересов безопасности жителей региона и мирного сосуществования в целом, сохранить сдержанность во избежание эскалации ситуации, надеется, что соответствующие стороны как можно скорее полностью прекратят блокаду сектора Газа. Дипломат отметил, что сторонам следует претворить в жизнь резолюцию СБ ООН 2334, прекратить строительство поселений на оккупированных территориях и демонтаж домов палестинцев, принять меры по предотвращению актов насилия в отношении мирных жителей.

Ма Чжаосюй подчеркнул, что Китай решительно выступает за создание независимого и обладающего полным суверенитетом государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, поддерживает более активную интеграцию Палестины в международное сообщество. По словам постпреда, КНР намерена укрепить сопряжение стратегий и действий со странами региона, защищать мир, стабильность и справедливость на Среднем Востоке, содействовать общему развитию, внести свой вклад в создание сообщества с единой судьбой для всего человечества.