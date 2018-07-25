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Принцип «два государства для двух народов» является основным путем урегулирования палестино-израильского конфликта — постпред КНР при ООН
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Принцип «два государства для двух народов» является основным путем урегулирования палестино-израильского конфликта — постпред КНР при ООН 

ИА Синьхуа 1 час назад
ООН, 25 июля /Синьхуа/ — Принцип «два государства для двух народов» является основным путем урегулирования палестино-израильского конфликта, международное сообщество должно на основе резолюций ООН умножить усилия для возобновления переговоров. Об этом заявил во вторник постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй на открытой дискуссии в СБ ООН по ситуации на Среднем Востоке.
По его словам, положение дел в Палестине и Израиле вызывает глубокую обеспокоенность. Китайская сторона серьезно озабочена развитием событий и столкновениями, которые привели к человеческим жертвам, призывает соответствующие стороны исходить из интересов безопасности жителей региона и мирного сосуществования в целом, сохранить сдержанность во избежание эскалации ситуации, надеется, что соответствующие стороны как можно скорее полностью прекратят блокаду сектора Газа. Дипломат отметил, что сторонам следует претворить в жизнь резолюцию СБ ООН 2334, прекратить строительство поселений на оккупированных территориях и демонтаж домов палестинцев, принять меры по предотвращению актов насилия в отношении мирных жителей.
Ма Чжаосюй подчеркнул, что Китай решительно выступает за создание независимого и обладающего полным суверенитетом государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, поддерживает более активную интеграцию Палестины в международное сообщество. По словам постпреда, КНР намерена укрепить сопряжение стратегий и действий со странами региона, защищать мир, стабильность и справедливость на Среднем Востоке, содействовать общему развитию, внести свой вклад в создание сообщества с единой судьбой для всего человечества.
Специальный координатор ООН по мирному процессу на Среднем Востоке Николай Младенов проинформировал членов СБ ООН о ситуации в регионе, отметив, что конфликт между Палестиной и Израилем усилился за прошедший месяц, таким острым он не был с 2014 года. Н. Младенов поддерживает контакты с Израилем, Палестиной и иными сторонами для смягчения напряженной обстановки и решения гуманитарных проблем. Он призвал конфликтующие в секторе Газа стороны прекратить столкновения во избежание масштабной военной конфронтации. —0—
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