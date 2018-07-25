Гиголаев: водружение флагов Южной Осетии и Сирии прошло успешно

Гиголаев\: водружение флагов Южной Осетии Сирии прошло успешноГруппа альпинистов из Южной Осетии водрузила сирийский и югоосетинский государственные флаги на одной из самых высоких горных вершин республики — горе Зикара. Свое восхождение альпинисты посвятили первому официальному визиту президента Южной Осетии в Сирию и подписанию Договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

В восхождении приняли участие альпинисты Марат Багаев, Георгий Гиголаев, Зарада Кулумбегова.

"Погода нам мешала — дождь, град, туман. Однако поэтапно все же поднялись, водрузили флаги Южной Осетии и Сирии. Спуск был тяжелее, но все же осуществили задуманное", — рассказал Гиголаев.

Делегация Южной Осетии во главе с президентом находится в Сирийской Арабской Республике с официальным визитом.

Накануне прошла официальная встреча Анатолия Бибилова и президента САР Башара Асада . Президенты двух стран подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.