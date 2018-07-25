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Гиголаев: водружение флагов Южной Осетии и Сирии прошло успешно
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Гиголаев: водружение флагов Южной Осетии и Сирии прошло успешно 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Гиголаев\: водружение флагов Южной Осетии и Сирии прошло успешноГруппа альпинистов из Южной Осетии водрузила сирийский и югоосетинский государственные флаги на одной из самых высоких горных вершин республики — горе Зикара. Свое восхождение альпинисты посвятили первому официальному визиту президента Южной Осетии в Сирию и подписанию Договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.
В восхождении приняли участие альпинисты Марат Багаев, Георгий Гиголаев, Зарада Кулумбегова.
"Погода нам мешала — дождь, град, туман. Однако поэтапно все же поднялись, водрузили флаги Южной Осетии и Сирии. Спуск был тяжелее, но все же осуществили задуманное", — рассказал Гиголаев.
Делегация Южной Осетии во главе с президентом находится в Сирийской Арабской Республике с официальным визитом.
Накануне прошла официальная встреча Анатолия Бибилова и президента САР Башара Асада. Президенты двух стран подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.
Сирия объявила о признании независимости Южной Осетии и Абхазии 29 мая. Ранее независимость югоосетинской республики признали Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.
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