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Сирия обвинила Израиль в поддержке терроризма
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Сирия обвинила Израиль в поддержке терроризма 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Нью-Йорк — Временно исполняющий обязанности постоянного представителя САР при ООН Мунзер Мунзер на заседании Совета безопасности ООН заявил, что Израиль, сбив сирийский самолет, наносивший удары по террористам на окраине Вади Аль-Ярмук провинции Кунейтра, вновь подтвердил свои тесные связи с бандформированиями, сообщает САНА.
Поддержка Израиля рядом стран поспособствовала превращению оккупированной Палестины в открытую тюрьму и проведению данным государством политики апартеида, отметил он. Мунзер подтвердил, что Израиль продолжает строить поселения на оккупированных сирийских Голанах, проводит там политику расовой дискриминации, похищает ресурсы, арестовывает сирийских граждан и нарушает Женевские конвенции.
Сирия подчеркивает свое право на сирийские Голаны, которое не подлежит обсуждению и не имеет срока давности. Сирийская оккупированная земля и права должны быть полностью возвращены, добавил он. САР призвала СБ ООН принять срочные меры против Израиля для прекращения его нападений и нарушений, а также заставить его положить конец оккупации арабских земель, в том числе оккупированных сирийских Голан.
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