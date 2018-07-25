Сирия обвинила Израиль в поддержке терроризма 

Нью-Йорк — Временно исполняющий обязанности постоянного представителя САР при ООН Мунзер Мунзер на заседании Совета безопасности ООН заявил, что Израиль, сбив сирийский самолет, наносивший удары по террористам на окраине Вади Аль-Ярмук провинции Кунейтра, вновь подтвердил свои тесные связи с бандформированиями, сообщает САНА.
Поддержка Израиля рядом стран поспособствовала превращению оккупированной Палестины в открытую тюрьму и проведению данным государством политики апартеида, отметил он. Мунзер подтвердил, что Израиль продолжает строить поселения на оккупированных сирийских Голанах, проводит там политику расовой дискриминации, похищает ресурсы, арестовывает сирийских граждан и нарушает Женевские конвенции.
Сирия подчеркивает свое право на сирийские Голаны, которое не подлежит обсуждению и не имеет срока давности. Сирийская оккупированная земля и права должны быть полностью возвращены, добавил он. САР призвала СБ ООН принять срочные меры против Израиля для прекращения его нападений и нарушений, а также заставить его положить конец оккупации арабских земель, в том числе оккупированных сирийских Голан.