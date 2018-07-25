Израиль атаковал посты ХАМАС в секторе Газа 

Израильская армия совершила атаку на военные посты правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Такие меры последовали в ответ на обстрел на израильских солдат у границы с Палестиной.
Как сообщили в пресс-службе израильской армии, террористы открыли огонь по солдатам из южной части сектора Газа. В ответ армия Израиля атаковала военные посты террористической организации ХАМАС.
В настоящий момент сведений о погибших не поступало.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что при необходимости его страна может ударить сильнее по правящему в секторе Газа движению ХАМАС. Он пояснил, что с помощью военной силы Израиль пытается добиться прекращения обстрелов, пограничных беспорядков и запусков воздушных шаров с горючими веществами.