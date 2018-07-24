Кремль сдает Иран Израилю ради Асада

Россия совместно с Сирийской арабской армией разбила всех своих противников на юго-западе Сирии . Осталось только Исламское государство*, которое продолжает контролировать небольшой участок, примыкающий к Голанам и иорданской границе. Вряд ли террористы долго продержатся, потому как их позиции уже несколько раз подвергались многочисленным авиаударам. К тому же периодически с юга их атакую ракетами иорданцы, ранее закрывшие границу с Сирией. Так что из этой ловушки последователям Багдади (лидер Исламского государства — авт.) никуда не уйти. Они будут разгромлены, и власть Дамаска , наконец-таки, после семи лет анархии вернется в Даръа и Кунейтру.

Вроде бы это событие должно способствовать восстановлению стабильности в арабской республике, но на самом деле эти победы сейчас грозят еще большими трудностями. Причиной тому является иностранное присутствие в Сирии.

В данном случае, ситуация касается ирано-израильских отношений. Тегеран , как и Тель-Авив, ввязался в сирийскую войну еще в самом ее начале. Первоначально он делал ставку на укрепление пошатнувшихся позиций президента Башара Асада Израиль же хотел обратного, вернее, ему было наплевать, кто там — Асад или другой какой-то лидер, главное, чтобы лидер этот всегда оставался слабым, а еще лучше, если бы единого для всех лидера не было и вовсе. Главное, чтоб поближе к Голанам все было под контролем. Поначалу острых проблем между странами не возникало, но со временем их конкуренция переросла в острый конфликт. Не решен он до сих пор. Во-первых, потому, что Тегеран и Тель-Авив на официальном уровне не имеют никаких каналов связи. Так что в официальных заявлениях политики и военные обеих стран занимаются исключительно повторением одних и тех же угроз в адрес друг друга.

Решать проблему вызвалась Россия. На самом деле, она не особенно-то и вызывалась. Просто эта миссия никому больше не по силам. Москва имеет хорошие отношения как с персами, так и с евреями. И если говорить по правде, без российского участия не удалось бы избежать большого количества проблем. Во-первых, худо-бедно России удавалось контролировать частоту израильских ударов по иранским позициям в Сирии, во-вторых, от Москвы так или иначе зависит то, насколько близко иранские и проиранские военные могут подойти к израильской границе. И вроде бы при помощи нехитрых манипуляций Кремль сумел на время остудить горячие головы в Тегеране и Тель-Авиве.

Валерий Герасимов. Но вот план провалился. Во всяком случае, израильские СМИ сразу после телефонного разговора Нетаньяху с Путиным от 20 июля написали, что ранее достигнутые договоренности уже не эффективны. Поначалу Израиль требовал, чтобы иранцы не приближались к Голанам ближе, чем на сто километров. Но теперь он хочет полного изгнания персов из Сирии. Если же этого не произойдет, то одним из первых под раздачу попадет наш верный союзник Башар Асад. Реакция со стороны Кремля была мгновенной — Землю Обетованную посетили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Генштаба ВС РФ

Сможет ли Россия как-то обуздать израильскую напористость? Или ей придется все же «сдать» Иран ? По мнению российского востоковеда Олега Гущина, такой тандем визитеров потребовался в связи с тем, что для решения нынешней ирано-израильской проблемы нужно как политическое, так и военное участие.

— Лавров — это политик, а Герасимов — это уже специалист боле узкого профиля. Лавров может говорить от лица российских властей, которые точно так же проводят встречи и выслушивают предложения иранских коллег. А Герасимов компетентен по конкретным беспокоящим Израиль вопросам в Сирии. Для Израиля полезно знать, что там говорят в Тегеране. Относительно недавно (12 июля — авт.) с Путиным встречался советник Хоменеи (верховный правитель Ирана — авт.) Али Акбар Велаяти. Он, конечно, дал небольшой общий комментарий по этой встрече, но спустя время он выступил с интересным заявлением по повод Сирии. Он сказал, что иранцы выведут свои силы из Сирии и Ирака после того, как власти каждой из этих стран попросят об этом. В Израиле, конечно же, это услышали, и теперь Тель-Авив делают ставку на то, как бы надоумить Асада культурно выпроводить персов. На самом деле, это очень трудная задача. Асад обязан иранцам всем — они помимо того, что гибли за него, так еще и, по сути, кормили его страну, в которой уже давно толком никто не работает, потому что негде работать. Если такие переговоры состоятся, то они будут протекать очень трудно и болезненно для всех сторон. Россия для того и нужна, чтобы запустить это процесс и сделать его как можно менее болезненным. На самом деле, Израилю безразлично есть в Сирии иранцы или их там нет, главное для Израиля, чтобы в Сирии не было иранских ракет, даже потенциально угрожающих его территории. Думаю, что это решаемо.

«СП»: — Как? Неужели Иран так просто ото всего откажется, хотя до этого потратил много времени и ресурсов для того, чтобы прочно обосноваться в Сирии?

— Мало пока что на ум приходит, но есть идея. Возможно, Россия предложит Ирану проложить трубу через Ирак и Сирию до Средиземного моря. Неважно, будет ли это газовая труба или нефтепровод — и то, и другое очень заманчиво для Тегерана. Очень перспективно, и это избавит Иран от необходимости возить свои ресурсы в обход Аравийского полуострова.

«СП»: — А может ли Иран отказать России в ее компромиссных предложениях? Тем более, в иранской прессе в последнее время встречаются публикации, осуждающие чрезмерную зависимость иранской политики от Кремля.

— Нет, для Ирана Россия — это фактически окно в мир, ну, в Европу уж точно. Остаться без такого влиятельного товарища — большая потеря для Ирана, причем во всех планах — как экономически, так и политически. Тогда уж и в Сирии у него немного перспектив. Поссорившись с Москвой, Иран добьется только того, что больше в Сирии его никто не поддержит. Россия окажется в числе тех, кто захочет его выдавить оттуда. Так что Израиль, вероятно, добьется своего.

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*Движение «Исламское государство» (ИГИЛ) — решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.