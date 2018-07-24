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В Сирии представитель патриарха провел службу по погибшим военным из России
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Россия стянула военную технику к западным рубежам

В Сирии представитель патриарха провел службу по погибшим военным из России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МААЛЮЛЯ (Сирия), 24 июл — РИА Новости. Представитель патриарха Московского и всея Руси при Антиохийской патриархате игумен Арсений (Соколов) во вторник отслужил заупокойную литию (службу) по павшим в ходе боевых действий в Сирии военнослужащим РФ в храме монастыря Святой Фёклы в Маалюле.
В понедельник в Сирию прибыли пять семей российских военнослужащих. Среди них: родители Героя России Романа Филипова, жена и трое детей Героя России Марата Ахметшина, жена и сын Героя России Олега Пешкова, жена и дочь подполковника Валерия Матвеева, дочь операционной медицинской сестры Надежды Дураченко.
Монастырь Святой Феклы — одна из древнейших православных святынь в Сирии. Обитель была захвачена в 2013 году, серьёзно пострадала и была разграблена боевиками террористических группировок. Сирийская армия освободила монастырь в 2014 году.
"Я хочу сказать, что мы в нашей церкви каждый день возносим молитвы всевышнему за души наших героев, которые пали в этой войне", — сказал митрополит Седнайский Лука на встречи с семьями погибших военных.
Как рассказал журналистам митрополит, на сегодняшний день восстановление монастыря практически закончено и будет завершено до конца года. По его словам, в обитель уже вернулись часть монахинь, ещё несколько человек пока находятся в монастыре в провинции Хомс, но также планируют в скором времени своё возвращение в Маалюлю.
Кроме того, как рассказал журналистам депутат Госдумы, председатель Патриотической платформы "Единой России", первый заместитель председателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин, также в настоящее время идёт работа по восстановлению детского приюта при монастыре и ведутся переговоры о будущем возвращении детей.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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