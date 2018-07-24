Израиль открывает три визовых центра в Китае

Шанхай , 24 июля / Синьхуа / — Во вторник в Шанхае открылся новый израильский визовый центр вслед за открытием подобного центра в Пекине на прошлой неделе.

Вскоре также ожидается открытие визового центра в административном центре пров. Гуандун г. Гуанчжоу /Южный Китай/.

Китае Посол Израиля Цви Хейфец во вторник в своей речи на церемонии открытия визового центра в Шанхае заявил, что открытие подобных центров в трех городах Китая сделает более удобным получение виз для китайских туристов.

Данные центры сыграют важную роль в укреплении отношений между Китаем и Израилем, добавил он.

Новый центр в Шанхае будет предоставлять такие услуги как онлайн и телефонные консультации, а также выдача виз по ускоренной процедуре, позволяющей получать визу спустя день после подачи заявления.

В 2016 г. Китай и Израиль подписали соглашение о выдаче многократных виз жителям двух стран сроком действия 10 лет.