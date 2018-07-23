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В Сирии могут поставить обелиск в память о жертвах войны
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В Сирии могут поставить обелиск в память о жертвах войны 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Отец Романа Филиппова, героически-погибшего российского летчика, предложил поставить в Сирийской Арабской Республике памятник жертвам боевых действий. Встреча отца погибшего и Верховного Муфтия Сирии состоялась 23 июля.
«Наша задача — не забыть наших героев, которые положили свою жизнь на благо того, чтобы дети жили в мирной стране, чтобы дети ходили в школу, чтобы беженцы, которые бежали от войны, вернулись в свои родные дома», — сказал во время встречи Николай.
Целью своего визита к Верховному Муфтию стало желание родителя поставить погибшим воинам мемориальный камень для того, чтобы жертвы не казались напрасными.
«Мой сын ушел в возрасте Христа, в 33 года, и он тоже, думаю, внес свой вклад в то, чтобы мир воцарился на сирийской земле», — произнес в завершении отец погибшего.
Ранее News.ru сообщил, что в настоящее время в Сирийской Арабской Республике при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон продолжается переговорный процесс.
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