В Сирии могут поставить обелиск в память о жертвах войны

«Наша задача — не забыть наших героев, которые положили свою жизнь на благо того, чтобы дети жили в мирной стране, чтобы дети ходили в школу, чтобы беженцы, которые бежали от войны, вернулись в свои родные дома», — сказал во время встречи Николай.

Целью своего визита к Верховному Муфтию стало желание родителя поставить погибшим воинам мемориальный камень для того, чтобы жертвы не казались напрасными.

«Мой сын ушел в возрасте Христа, в 33 года, и он тоже, думаю, внес свой вклад в то, чтобы мир воцарился на сирийской земле», — произнес в завершении отец погибшего.

Ранее News.ru сообщил, что в настоящее время в Сирийской Арабской Республике при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон продолжается переговорный процесс.