Об этом сообщает «Интерфакс».
«Встреча Путина-Трампа очень важна была, это начало нормализации отношений, хотя бы на уровне встреч глав государств», — заявил Жириновский.
Он назвал ближний Восток самым тяжелым регионом в отношении двух стран.
«Там мы сделали много положительного, но до конца довести трудно, потому что упорствует Турция, боится создания Курдистана, препятствует Иран, боится, что будет изолирован, и шиитская часть в Ливане, в Йемене, в Бахрейне останется без поддержки Иран, и Израиль, который мечтает о раздроблении всех государств», — сказал Жириновский.
Он считает, что США со временем уйдут из Афганистана, Ирака и Ливии, «и там государства начнут восстанавливаться по сирийскому примеру».
Примечательно, что у Жириновского есть квалификация для подобных суждений. Он востоковед по образованию: вВ 1964-1970 годах учился в Институте восточных языков при МГУ имени Михаила Ломоносова по специальности «Турецкий язык и литература», а в 1965-1967 — в Университете марксизма-ленинизма на факультете международных отношений.
Он также заявил, что многое зависит от выборов в США в ноябре.
«Если выборы в ноябре пройдут в пользу правящей республиканской партии, то, я думаю, будут подвижки и там, и на Украине. На Украине я вижу только разделение пополам: Новороссия в состав России по крымскому варианту, а Львов, украинская республика под названием Галиция — в состав НАТО, пожалуйста, в состав ЕС, вопрос будет решен», — заявил Жириновский.
Он также уверен, что Турция продолжит контролировать север Сирии лишь пока Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти. После смены руководства на более проевропейское, Турция уйдет из Сирии, уверен Жириновский.