Жириновский: Новороссия в состав России, украинская республика под названием Галиция — в состав НАТО

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Встреча Путина-Трампа очень важна была, это начало нормализации отношений, хотя бы на уровне встреч глав государств», — заявил Жириновский.

Он назвал ближний Восток самым тяжелым регионом в отношении двух стран.

«Там мы сделали много положительного, но до конца довести трудно, потому что упорствует Турция , боится создания Курдистана, препятствует Иран , боится, что будет изолирован, и шиитская часть в Ливане , в Йемене , в Бахрейне останется без поддержки Иран, и Израиль , который мечтает о раздроблении всех государств», — сказал Жириновский.

Ирака и Он считает, что США со временем уйдут из Афганистана Ливии , «и там государства начнут восстанавливаться по сирийскому примеру».

Примечательно, что у Жириновского есть квалификация для подобных суждений. Он востоковед по образованию: вВ 1964-1970 годах учился в Институте восточных языков при МГУ имени Михаила Ломоносова по специальности «Турецкий язык и литература», а в 1965-1967 — в Университете марксизма-ленинизма на факультете международных отношений.

Он также заявил, что многое зависит от выборов в США в ноябре.

«Если выборы в ноябре пройдут в пользу правящей республиканской партии, то, я думаю, будут подвижки и там, и на Украине . На Украине я вижу только разделение пополам: Новороссия в состав России по крымскому варианту, а Львов , украинская республика под названием Галиция — в состав НАТО , пожалуйста, в состав ЕС , вопрос будет решен», — заявил Жириновский.