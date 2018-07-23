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Экс-заключенного Гуантанамо депортировали из Турции в Сирию
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Экс-заключенного Гуантанамо депортировали из Турции в Сирию 

РИА Новости 1 час назад
МОНТЕВИДЕО, 23 июл — РИА Новости. Бывший заключенный американской тюрьмы Гуантанамо на Кубе Джихад Дияб в прошлом месяце был депортирован из Турции в Сирию, сообщили РИА Новости знакомые с ситуацией источники в Монтевидео.
В 2014 году правительство Уругвая договорилось с властями США о переводе в страну части бывших заключенных с американской базы Гуантанамо. Перебравшийся в Монтевидео Дияб является гражданином Ливана, сирийцем по происхождению. Он был членом "Аль-Каиды"* и специализировался на подделке документов.
По данным источников, в июне Дияб отправился из бразильского Сан-Паулу в Турцию с марокканским паспортом и поддельным удостоверением личности, после чего был задержан турецкими властями и депортирован в Сирию.
Сириец провел 12 лет в американской тюрьме, а за последние три с половиной года, что находился в Уругвае, предпринял четыре попытки добраться до Турции. Там находятся его жена, три сына и внук.
В самой Сирии он был заочно приговорен к смертной казни по неуказанным политическим мотивам в 2000-е годы после того, как с семьей перебрался в Афганистан, сообщал ранее МИД Ливана.
Тюрьма Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года и на данный момент под стражей в ней находятся свыше 40 человек. Американские и международные правозащитники критиковали власти США за серьезные нарушения прав человека в отношении узников Гуантанамо, включая пытки, моральное и физическое унижение, надругательства над религиозными чувствами заключенных, а также удерживание людей без предъявления обвинений.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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