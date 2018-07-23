Экс-заключенного Гуантанамо депортировали из Турции в Сирию

МОНТЕВИДЕО, 23 июл — РИА Новости . Бывший заключенный американской тюрьмы Гуантанамо на Кубе Джихад Дияб в прошлом месяце был депортирован из Турции Сирию , сообщили РИА Новости знакомые с ситуацией источники в Монтевидео.

В 2014 году правительство Уругвая договорилось с властями США о переводе в страну части бывших заключенных с американской базы Гуантанамо. Перебравшийся в Монтевидео Дияб является гражданином Ливана , сирийцем по происхождению. Он был членом "Аль-Каиды" * и специализировался на подделке документов.

По данным источников, в июне Дияб отправился из бразильского Сан-Паулу в Турцию с марокканским паспортом и поддельным удостоверением личности, после чего был задержан турецкими властями и депортирован в Сирию.

Сириец провел 12 лет в американской тюрьме, а за последние три с половиной года, что находился в Уругвае, предпринял четыре попытки добраться до Турции. Там находятся его жена, три сына и внук.

В самой Сирии он был заочно приговорен к смертной казни по неуказанным политическим мотивам в 2000-е годы после того, как с семьей перебрался в Афганистан , сообщал ранее МИД Ливана.

Тюрьма Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года и на данный момент под стражей в ней находятся свыше 40 человек. Американские и международные правозащитники критиковали власти США за серьезные нарушения прав человека в отношении узников Гуантанамо, включая пытки, моральное и физическое унижение, надругательства над религиозными чувствами заключенных, а также удерживание людей без предъявления обвинений.