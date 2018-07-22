Названы причины вывода «Белых касок» из Сирии

Членов организации «Белые каски» эвакуировали из Сирии , так как они полностью скомпрометировали себя, заявил директор Института стратегического планирования Александр Гусев

Гусев сказал в комментарии RT, что «Белые каски» «выполнили свою задачу».

Выводом членов организации из Сирии занялся именно Израиль , так как это государство финансово и политически поддерживается крупным капиталом Запада. «Кроме того, территориальная близость. Понятно, что израильская разведка контролирует достаточно обширную территорию Сирии и ей проще осуществить вывод членов этой организации», — пояснил Гусев.

Эксперт уверен, что Израиль пошел на этот наш по настоянию Вашингтона. Он отметил, что «Белые каски» содержались за счет западных стран.