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Названы причины вывода «Белых касок» из Сирии
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Названы причины вывода «Белых касок» из Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Членов организации «Белые каски» эвакуировали из Сирии, так как они полностью скомпрометировали себя, заявил директор Института стратегического планирования Александр Гусев.
Гусев сказал в комментарии RT, что «Белые каски» «выполнили свою задачу».
Выводом членов организации из Сирии занялся именно Израиль, так как это государство финансово и политически поддерживается крупным капиталом Запада. «Кроме того, территориальная близость. Понятно, что израильская разведка контролирует достаточно обширную территорию Сирии и ей проще осуществить вывод членов этой организации», — пояснил Гусев.
Эксперт уверен, что Израиль пошел на этот наш по настоянию Вашингтона. Он отметил, что «Белые каски» содержались за счет западных стран.
Ранее в воскресенье сообщалось, что по просьбе США, Канады и стран Европы Израиль эвакуировал из Сирии активистов «Белых касок» вместе с их семьями. Из САР вывезли около 800 человек. Готовность принять членов организации выразили Германия и Канада.
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