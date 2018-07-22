Посол Ирака в РФ: Багдад не согласится на размещение военных баз США 

Чрезвычайный и полномочный посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади в интервью ТАСС рассказал о результатах пересчета голосов на парламентских выборах, ситуации с контрактами "Роснефти" и Иракского Курдистана, расширении сотрудничества с РФ в нефтегазовой сфере, а также о том, как правительство намерено урегулировать кризис на юге страны.
— Господин посол, на протяжении двух недель на юге Ирака продолжаются массовые протесты. Манифестанты требуют от властей решить проблему безработицы и положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Какие меры предпримет правительство для решения этого кризиса?
— Это мирные протесты. Право на проведение таких акций закреплено в конституции.
Для урегулирования ситуации премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади сформировал специальный министерский комитет. Есть прямая коммуникация между правительством и представителями протестующих. Уже принят ряд мер для удовлетворения их требований. На днях в Саудовскую Аравию по указанию премьер-министра отправятся официальные делегации для подписания соглашений о поставке электроэнергии в Ирак. По этому вопросу проводятся контакты и с другими нашими соседями: Кувейтом, Ираном, Турцией.
Правительство также старается обеспечивать безопасность протестов и не допустить проникновения террористов в ряды демонстрантов.
— В мае в Ираке прошли парламентские выборы, но из-за сообщений о нарушениях было принято решение о пересчете голосов. Когда будут объявлены официальные результаты?
— Большая часть бюллетеней уже обработана. Думаю, что пересчет завершится через несколько дней и правительство объявит о его итогах. На данный момент итоги пересчета голосов практически полностью подтверждают первоначальные результаты.
— Насколько я понимаю, не стоит ожидать визитов высокого уровня в Россию до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство?
— Да, потому что в Ираке сейчас все вовлечены в переговоры по формированию правительства и ожидают официальных итогов пересчета голосов. Но на следующей неделе официальная российская делегация посетит Багдад, после чего может состояться визит иракских представителей в Россию. Таким образом, правительство Ирака функционирует в нормальном режиме.
— Кто войдет в российскую делегацию?
— Мы сможем объявить это на следующей неделе. Это не секретная делегация или делегация высокого уровня. Этот визит связан с продолжающимися переговорами между Ираком и Россией.
— Речь идет о военно-техническом, энергетическом сотрудничестве?
— Возможно, будут обсуждаться военные вопросы, а также нефтегазовые. В состав делегации войдут представители министерства обороны и министерства промышленности и торговли.
— Как обстоят дела с контрактами «Роснефти» и Иракского Курдистана? Удалось ли Москве и Багдаду достичь прогресса в переговорах?
— Мы донесли позицию Ирака до наших российских друзей. Я сам также встречался с российскими коллегами. К сожалению, «Роснефть» заключила контракт напрямую с правительством Курдистана, что противоречит конституции.
— Понимает ли ваши озабоченности российская сторона?
— Мы работаем вместе над решением проблемы. У нас очень тесные связи с Россией, налажены каналы коммуникации.
— Насколько я знаю, для урегулирования вопроса с контрактами «Роснефти» был создан специальный двусторонний комитет.
— Комитет занимается не только этой проблемой, но в целом вопросами, касающимися работы российских нефтяных компаний в Ираке. В декабре прошлого года в Багдаде министр энергетики РФ Александр Новак встретился с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади, и они обсудили ряд вопросов, связанных с падением цен на нефть, которое затронуло российские компании. Это обусловило создание комитета, который возглавили заместитель министра энергетики России и заместитель министра нефти Ирака. Они провели три или четыре продуктивные встречи. Вопрос контрактов «Роснефти» и Иракского Курдистана на них также обсуждался.
— Планируются ли новые консультации?
— Дата следующей встречи не определена, но уверен, что они еще состоятся в будущем.
— Ранее вы сообщали о том, что главу «Роснефти» Игоря Сечина согласился принять премьер-министр Ирака. Но, насколько я понимаю, встреча так и не состоялась?
— Нет. Мы сказали Сечину, что премьер-министр согласился его принять для обсуждения ситуации с контрактами. Ожидаем, что он сообщит нам о том, когда планирует приехать, чтобы мы выдали визу. Надеемся, что встреча состоится после формирования нового правительства.
— Хотелось бы вернуться к теме протестов на юге Ирака. Обеспечивается ли безопасность на месторождениях, где работают российские компании?
— У правительства Ирака есть обязательства по обеспечению безопасности для всех иностранных компаний, включая российские. Для этого мы работаем вместе с российским посольством в Багдаде и генеральным консульством в Басре. Демонстрации были мирными, а если какие-то инциденты и происходили, то в этом виноваты подстрекатели, которые пытались превратить мирные акции в беспорядки.
— Однако инцидент произошел на месторождении «Западная Курна-2», которое разрабатывается "Лукойлом".
— Что касается «Западной Курны-2», то я говорил с одним из директоров, который подтвердил, что работа идет в нормальном режиме. Никто из россиян не пострадал. Протесты проходили за пределами российских объектов, и для обеспечения безопасности правительством и компанией были приняты меры.
На самом деле мы работаем над тем, чтобы расширить работу российских компаний в Ираке. На следующей неделе я встречаюсь с представителями российской нефтегазовой компании.
— Какой именно?
— Это не топовая компания, они запросили встречу со мной и хотели бы работать в Ираке. Мы также заинтересованы в этом и готовы оказать максимальную поддержку.
— В ходе своего визита в Москву в феврале министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари заявил, что Багдад внимательно изучает вопрос закупки у России ЗРС С-400. Принято ли уже какое-то решение?
— Мы говорили о том, что мы приобретем С-400, если в этом возникнет необходимость. Но решение о покупке не принято. Не было и официальных переговоров с российской стороной.
— Есть ли у Багдада интерес к приобретению других российских вооружений?
— На протяжении долгих лет мы закупали вооружение у России, заключены крупные контракты. Пока продолжается выполнение тех соглашений, которые были подписаны ранее. Так, было объявлено о том, что Ирак получил танки Т-90С. Я не располагаю информацией о переговорах по новым контрактам.
— Иракские СМИ сообщают о планах США по созданию военных баз в стране. Можете ли вы подтвердить эту информацию?
— На самом деле я не слышал о таких планах. Не думаю, что это правда, потому что США вывели свои силы из Ирака в 2011 году и у них нет намерений размещать здесь постоянные базы. Американские военнослужащие, остающиеся в стране, оказывают консультативную поддержку. Но о создании военных баз речи не идет.
— А если планы США подтвердятся?
— Иракское правительство, несомненно, скажет «нет», я не думаю, что мы согласимся на постоянное присутствие американских баз. Иракское правительство неоднократно заявляло, что у нас нет никаких баз США.
Мы исходим из того, что суверенитет Ирака является приоритетом номер один. Поэтому принимать решение о присутствии баз должно правительство.
— Как вы оцениваете значение первого полноформатного российско-американского саммита, состоявшегося в начале этой недели, для развития ситуации на Ближнем Востоке?
— С нашей точки зрения, это была очень важная и позитивная встреча, и Ирак ее поддержал. Я думаю, что Россия и США — влиятельные державы на Ближнем Востоке и ключевые игроки в сирийском урегулировании. И конечно, встреча лидеров окажет положительное воздействие на ситуацию на земле. И то, что президент Трамп пригласил президента Путина в Вашингтон, тоже является позитивным сигналом. У нас тесные связи как с Россией, так и с Америкой. Так что сближение двух держав благоприятно для Ирака.
— Ранее в интервью ТАСС вы уже говорили о том, что российские компании хотели бы участвовать в послевоенном восстановлении Ирака. Достигнуты ли уже какие-либо договоренности?
— Этот вопрос обсуждался с российскими компаниями. Мы поддерживаем их, предоставляем визовую, логистическую поддержку. Некоторые проекты пока на уровне обсуждения, ряд компаний уже начали работу в Ираке.
Российско-иракский товарооборот вырос с $900 млн в 2016 году до $1,4 млрд в 2017 году. Это свидетельствует об интересе российских компаний к Ираку. Мы очень тесно работаем с российским посольством в Багдаде для установления прочных связей.
— Обсуждается ли возможное участие российских специалистов в восстановлении культурных и исторических памятников, разрушенных ИГИЛ (прежнее название ИГ, запрещена в РФ — прим. ТАСС)?
— Нам нужна помощь в восстановлении этих памятников, и мы были бы более чем счастливы, если российские эксперты участвовали в их реконструкции.
Беседовала Лейла Тураянова