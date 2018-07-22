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Анкара представит план разоружения боевиков в Идлибе
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СМИ: Анкара представит план разоружения боевиков в Идлибе на встрече в Сочи 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Турция выступит с инициативой по мирному урегулированию ситуации в провинции Идлиб и представит на встрече в Сочи 30-31 июля план, который предусматривает роспуск сосредоточенных на северо-западе Сирии незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Mayadeen.
По его информации, Анкара рассчитывает передать контроль над провинцией Идлиб, которая стала плацдармом разных вооруженных группировок, создаваемой турецкими военными "Сирийской национальной армии". Кроме того, в Идлибе будет сформирована гражданская администрация. С целью реализации турецкого плана, по сведениям телеканала, в Стамбуле пройдет в ближайшие дни совещание полевых командиров вооруженной оппозиции.
Как указывает Al Mayadeen, президент Турции Тайип Эрдоган стремится избежать вооруженного конфликта на северо-западе Сирии.
Провинция Идлиб была захвачена вооруженными группировками и террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра" в 2015 году. По условиям соглашений о примирении, туда по гуманитарным коридорам вывозили боевиков из радикальных группировок, отказавшихся сдаться сирийским правительственным войскам в Алеппо, Хомсе и Восточной Гуте в окрестностях Дамаска, где проводились антитеррористические операции. Сейчас в этот регион перемещаются члены непримиримых бандформирований с юга Сирии — из Дераа и Эль-Кунейтры.
В 2017 году провинция Идлиб вошла в северную зону деэскалации, ответственность за которую несет Турция, являющаяся вместе с Россией и Ираном гарантом перемирия в Сирии в рамках астанинского процесса. На 30-31 июля в Сочи запланировано проведение очередной конференции участников астанинских переговоров.
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