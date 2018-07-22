Сирия и Южная Осетия установили дипотношения 

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем и его югоосетинский коллега Дмитрий Медоев подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами.
Сирийское национальное агентство САНА сообщает, что в ходе встречи министры обсудили развитие двухсторонних отношений в ряде областей. Муаллем рассказал о подписании ряда двухсторонних соглашений в интересах обеих стран.
Глава МИД Южной Осетии выразил благодарность от имени руководства республики за позицию Дамаска в связи с признанием государства, отметив намерения Цхинвала развивать отношения в области экономики, политики и культуры.
В конце мая Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.