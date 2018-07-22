Сирия и Южная Осетия установили дипотношения

Сирийское национальное агентство САНА сообщает, что в ходе встречи министры обсудили развитие двухсторонних отношений в ряде областей. Муаллем рассказал о подписании ряда двухсторонних соглашений в интересах обеих стран.

Глава МИД Южной Осетии выразил благодарность от имени руководства республики за позицию Дамаска в связи с признанием государства, отметив намерения Цхинвала развивать отношения в области экономики, политики и культуры.