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Иран осудил израильский закон о «еврейском характере государства»
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Иран осудил израильский закон о «еврейском характере государства» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тегеран, 22 июля /Синьхуа/ — Министерство иностранных дел Ирана решительно осудило закон о национальном характере страны, принятый на днях израильским парламентом, и назвало его проявлением расизма. Об этом в субботу сообщило иранское информационное агентство Тасним.
"Этот закон свидетельствует о расистском характере режима Тель-Авива", — заявил официальный представитель МИД ИРИ Бахрам Касеми.
Он пояснил, что «незаконный и расистский сионистский режим /Израиля/ сформировался в результате оккупации Палестины и массового истребления истинных хозяев Палестины, а недавняя акция парламента сионистского режима Израиля служит еще одним доказательством расистской сущности этого режима на протяжении 70 лет его незаконного существования».
Он заявил, что расизм в оккупированной Палестине будет искоренен, а также обвинил Вашингтон в поддержке Израиля.
Напомним, что в четверг парламент Израиля принял закон о «еврейском характере государства». Закон провозглашает государственным языком только иврит, объявляет Иерусалим столицей и признает право евреев на репатриацию в Израиль. —0—
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