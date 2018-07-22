Иран осудил израильский закон о «еврейском характере государства»

Тегеран , 22 июля / Синьхуа / — Министерство иностранных дел Ирана решительно осудило закон о национальном характере страны, принятый на днях израильским парламентом, и назвало его проявлением расизма. Об этом в субботу сообщило иранское информационное агентство Тасним.

"Этот закон свидетельствует о расистском характере режима Тель-Авива", — заявил официальный представитель МИД ИРИ Бахрам Касеми

Он пояснил, что «незаконный и расистский сионистский режим / Израиля / сформировался в результате оккупации Палестины и массового истребления истинных хозяев Палестины, а недавняя акция парламента сионистского режима Израиля служит еще одним доказательством расистской сущности этого режима на протяжении 70 лет его незаконного существования».

Он заявил, что расизм в оккупированной Палестине будет искоренен, а также обвинил Вашингтон в поддержке Израиля.