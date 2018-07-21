Ещё
ООН обеспокоена принятием Израилем закона о еврейском характере государства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ООН обеспокоена принятием Израилем закона о еврейском характере государства 

ИА Синьхуа 1 час назад
ООН, 21 июля /Синьхуа/ — Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил в пятницу озабоченность в связи с принятием Израилем закона о еврейском характере государства, призвав все стороны избегать односторонних действий, нарушающих принцип «два государства для двух народов».
Выступая на пресс-конференции, Ф. Хак отметил, что ООН уважает право стран определять характер своей конституции. Однако при этом государства планеты должны соблюдать права человека, в том числе национальных меньшинств.
По словам Ф. Хака, в соответствии с резолюциями ООН и достигнутыми соглашениями, осуществление принципа «два государства для двух народов» посредством переговоров является единственным путем к обеспечению прочного мира в Израиле и Палестине. Он призвал все стороны избегать односторонних действий, нарушающих этот принцип.
Конституционный закон о еврейском характере государства был принят Кнессетом /парламент/ Израиля 19 июля. Документ объявляет Израиль «национальным домом еврейского народа», а евреев — единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в его пределах. В законе сказано, что «единый и неделимый Иерусалим» является столицей государства Израиль.
В документе указывается, что государство рассматривает развитие еврейских поселений как национальный интерес и предпримет шаги для того, чтобы его поощрять, продвигать и осуществлять. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Оппозиционные группировки на юге Сирии начали сдавать оружие Чиновник ООН призвал Палестину и Израиль прекратить насилие Руководители Израиля и Венгрии обсудили сотрудничество в области безопасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Максакова в короткой юбке вызвала фурор115
Фото кабинета Медведева удивило россиян373
На Украине испугались окончательного развала132
Киев решил отомстить России за Азовское море299
«Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?»249
Видео
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
12:42
В пенсионной реформе разглядели неизбежность
Общество Личный счет
11:08
Путин дал совет российским дипломатам
Политика
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
02:11
Первый подозреваемый в деле «Роскосмоса» уволился
Наука и техника Компании
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Другое
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение