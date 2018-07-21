ООН обеспокоена принятием Израилем закона о еврейском характере государства

ООН , 21 июля / Синьхуа / — Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил в пятницу озабоченность в связи с принятием Израилем закона о еврейском характере государства, призвав все стороны избегать односторонних действий, нарушающих принцип «два государства для двух народов».

Выступая на пресс-конференции, Ф. Хак отметил, что ООН уважает право стран определять характер своей конституции. Однако при этом государства планеты должны соблюдать права человека, в том числе национальных меньшинств.

По словам Ф. Хака, в соответствии с резолюциями ООН и достигнутыми соглашениями, осуществление принципа «два государства для двух народов» посредством переговоров является единственным путем к обеспечению прочного мира в Израиле и Палестине . Он призвал все стороны избегать односторонних действий, нарушающих этот принцип.

Конституционный закон о еврейском характере государства был принят Кнессетом /парламент/ Израиля 19 июля. Документ объявляет Израиль «национальным домом еврейского народа», а евреев — единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в его пределах. В законе сказано, что «единый и неделимый Иерусалим » является столицей государства Израиль.

В документе указывается, что государство рассматривает развитие еврейских поселений как национальный интерес и предпримет шаги для того, чтобы его поощрять, продвигать и осуществлять. —0—