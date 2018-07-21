Иран приготовился захватить США

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Иран заподозрили в подготовке массированной кибератаки на США 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Американская телекомпания NBC со ссылкой на неназванных представители властных структур США утверждает, что Иран якобы готовится к проведению массированной кибератаки на электросети, гидроэлектростанции и ряд технологических компаний в США, странах Европы и Ближнего Востока.
Источники телекомпании утверждают, что Иран подготовил необходимую компьютерную инфраструктуру для кибернападения на США, однако свидетельств того, что эта операция начнется в ближайшее время, пока нет, передает ТАСС.
В связи с появлением этих данных Вашингтон усиливает киберзащиту, предупреждает союзников, а также изучает возможные меры реагирования, отмечает телеканал.
В то же время NBC приводит заявление пресс-секретаря иранского постоянного представительства при ООН Алирезы Мирусефи, который заявил, что «у Ирана нет намерений вступать в какую— либо кибервойну с США».
Более того, Мирусефи предположил, что Вашингтон может использовать свои подозрения о якобы намерениях Тегерана совершить хакерские нападения против США в качестве оправдания возможного начала собственных кибератак в отношении Ирана.
Напомним, в начале мая глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном, потребовав от Тегерана, в числе прочего, прекратить кибератаки против Соединенных Штатов и их союзников, включая Израиль.
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