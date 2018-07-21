Иран приготовился захватить США

Иран заподозрили в подготовке массированной кибератаки на США

Американская телекомпания NBC со ссылкой на неназванных представители властных структур США утверждает, что Иран якобы готовится к проведению массированной кибератаки на электросети, гидроэлектростанции и ряд технологических компаний в США, странах Европы и Ближнего Востока.

Источники телекомпании утверждают, что Иран подготовил необходимую компьютерную инфраструктуру для кибернападения на США, однако свидетельств того, что эта операция начнется в ближайшее время, пока нет, передает ТАСС

В связи с появлением этих данных Вашингтон усиливает киберзащиту, предупреждает союзников, а также изучает возможные меры реагирования, отмечает телеканал.

В то же время NBC приводит заявление пресс-секретаря иранского постоянного представительства при ООН Алирезы Мирусефи, который заявил, что «у Ирана нет намерений вступать в какую— либо кибервойну с США».

Более того, Мирусефи предположил, что Вашингтон может использовать свои подозрения о якобы намерениях Тегерана совершить хакерские нападения против США в качестве оправдания возможного начала собственных кибератак в отношении Ирана.