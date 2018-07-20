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Минобороны РФ: инфраструктура крупных городов Сирии разрушена до 70%
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Минобороны РФ: инфраструктура крупных городов Сирии разрушена до 70% 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Уровень разрушений инфраструктуры крупных городов и населенных пунктов Сирии достигает 70%. Об этом сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Инфраструктура крупных городов и населенных пунктов разрушена от 40 до 70%", — сказал он на установочном открытом заседании Межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии.
Значительный ущерб нанесен социальной сфере и здравоохранению, а также практически всем отраслям промышленности и сельского хозяйства.
Генерал сообщил, что "Российской Федерацией спланирован и уже длительное время проводится большой комплекс мероприятий по всем проблемным направлениям деятельности". «Но для скорейшего и полного восстановления районов, пострадавших в ходе боевых действий против террористических группировок в Сирии, и экономики страны в целом требуется участие всего международного сообщества», — сказал он.
"Такой положительный опыт у нас уже есть. Так, российский Центр по примирению враждующих сторон второй год подряд проводит работу совместно с гуманитарными организациями ООН, Международным Комитетом Красного Креста и Сирийским Арабским Красным Полумесяцем. Результатом такой работы стало обеспечение проводки около 300 гуманитарных конвоев в пострадавшие от войны районы", — сказал Мизинцев.
Он отметил, что ряд государств в инициативном порядке уже вносят свой вклад в постконфликтное урегулирование. «Так, в начале июля 94 тонны гуманитарной помощи для жителей провинции Алеппо предоставила Армения, часть этой помощи передана Сирийскому Арабскому Красному Полумесяцу. Помощь Сирии также уже оказали Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Китай и Сербия. В настоящее время активно ведется работа по привлечению к оказанию помощи Сирии и ряда других государств», — сказал генерал.
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