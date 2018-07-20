Минобороны РФ: инфраструктура крупных городов Сирии разрушена до 70%

"Инфраструктура крупных городов и населенных пунктов разрушена от 40 до 70%", — сказал он на установочном открытом заседании Межведомственного координационного штаба Минобороны МИД РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Значительный ущерб нанесен социальной сфере и здравоохранению, а также практически всем отраслям промышленности и сельского хозяйства.

Генерал сообщил, что " Российской Федерацией спланирован и уже длительное время проводится большой комплекс мероприятий по всем проблемным направлениям деятельности". «Но для скорейшего и полного восстановления районов, пострадавших в ходе боевых действий против террористических группировок в Сирии, и экономики страны в целом требуется участие всего международного сообщества», — сказал он.

"Такой положительный опыт у нас уже есть. Так, российский Центр по примирению враждующих сторон второй год подряд проводит работу совместно с гуманитарными организациями ООН Международным Комитетом Красного Креста и Сирийским Арабским Красным Полумесяцем. Результатом такой работы стало обеспечение проводки около 300 гуманитарных конвоев в пострадавшие от войны районы", — сказал Мизинцев.