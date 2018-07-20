МО: в ближайшее время в свои дома могут вернуться более 1,7 млн сирийских беженцев 

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Более 1,7 млн сирийских беженцев, по предварительным данным, могут вернуться в свои дома уже в ближайшей перспективе. Об этом в пятницу сообщил начальник Национального центра по управлению обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По предварительной оценке, в места постоянного проживания в ближайшей перспективе могут вернуться более 1 млн 700 тыс. человек", — сказал он на установочном открытом заседании Межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии.
"На сегодня в 76 населенных пунктах страны, наименее пострадавших от военных действий, уже может быть размещено 336,5 тыс. человек. В первую очередь в них предусмотрено возвращение беженцев с территорий Ливана и Иордании", — добавил Мизинцев.