МЧС может совместно со службой ООН провести работу по разминированию в САР

"В ходе встречи в Бейруте представители МЧС России и ЮНМАС обсудили перспективы реализации международных проектов по гуманитарному разминированию в Сирийской Арабской Республике , подтвердив заинтересованность и готовность к взаимодействию и координации усилий по выполнению гуманитарных проектов в Сирии", — сказал собеседник агентства.

По его словам, речь шла о проведении международных программ гуманитарного разминирования, обучении и подготовке сирийских специалистов, сертифицированных по международным стандартам, организации работы с местным населением по тематике минной опасности.

"ЮНМАС начинает работу в Сирийской Арабской Республике на основе подписанного 4 июля этого года Меморандума о взаимопонимании с правительством Сирии. Таким образом, заложена база для практического подключения ООН и международного сообщества к решению актуальных задач по гуманитарному разминированию сирийской территории", — сказал собеседник агентства.

Никарагуа, МЧС России ведет работу в области гуманитарного разминирования с 1996 года и реализовало программы в Сербии Шри-Ланке , Ливане и других странах.

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