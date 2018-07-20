Ещё
Турция и Нидерланды договорились о нормализации дипотношений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турция и Нидерланды договорились о нормализации дипотношений 

Российская Газета 23 минуты назад
Турция и Нидерланды приняли решение о восстановлении дипломатических отношений.
"Министр иностранных дел Нидерландов направил главе турецкого МИД послание, в связи с чем министр иностранных дел Турции позвонил голландскому коллеге. В ходе телефонного разговора министры договорились нормализовать дипломатические отношения Нидерландов и Турции", — говорится в совместном заявлении, размещенном на сайте нидерландского правительства.
Сообщается также, что министр иностранных дел Нидерландов прибудет в Турцию с официальным визитом до конца 2018 года.
На дипломатических отношениях двух государств негативным образом отразился отказ Нидерландов впустить министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в марте 2017 года. Турецкий министр по делам семьи Фатма Бетюль Сайян Кайя также получила отказ в праве прибыть в страну ради участия в митинге и была объявлена «нежелательным иностранцем».
В качестве ответной меры Анкара объявила нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов из отпуска, что привело к его официальному отзыву из Турции в феврале 2018 года.
Российская Газета: последние новости
В пригороде Дамаска восстановили десять поликлиник Огнеметное возмездие: Ирак отправил "Солнцепеки" к границе с Сирией МИД РФ решительно осудил кровавый теракт в Пакистане
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии400
Еще один туроператор прекратил свою деятельность20
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец40
На Украине раскопали могилу ведьмы39
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России333
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение