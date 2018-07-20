Турция и Нидерланды договорились о нормализации дипотношений

Турция и Нидерланды приняли решение о восстановлении дипломатических отношений.

"Министр иностранных дел Нидерландов направил главе турецкого МИД послание, в связи с чем министр иностранных дел Турции позвонил голландскому коллеге. В ходе телефонного разговора министры договорились нормализовать дипломатические отношения Нидерландов и Турции", — говорится в совместном заявлении, размещенном на сайте нидерландского правительства.

Сообщается также, что министр иностранных дел Нидерландов прибудет в Турцию с официальным визитом до конца 2018 года.

На дипломатических отношениях двух государств негативным образом отразился отказ Нидерландов впустить министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в марте 2017 года. Турецкий министр по делам семьи Фатма Бетюль Сайян Кайя также получила отказ в праве прибыть в страну ради участия в митинге и была объявлена «нежелательным иностранцем».