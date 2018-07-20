Асад воцарился в Сирии навечно — с благословения Трампа

В неразберихе, окружающей отношения Дональда Трампа Россией , посреди оглушительных воплей о предательстве и сговоре, мало кто заметил важнейший результат саммита, прошедшего на этой неделе в Хельсинки . В преддверии переговоров Трампа лицом к лицу с Путиным высокопоставленные американские и российские дипломаты достигли — при содействии их общего союзника Израиля — соглашения между всеми воюющими сторонами (кроме террористов-исламистов), и оно наконец-то положит конец разрушительной гражданской войне в Сирии , которая длится уже семь лет. Как это часто бывает с Трампом, основной посыл потерялся в сопутствующей шумихе, однако для тех, кто в курсе событий, он все же не прошел незамеченным. США , Россия и Израиль сошлись на будущем решении сирийской проблемы. Имя его — Башар Асад

На саммите было достигнуто соглашение о необходимости постоянного перемирия между Сирией и Израилем (государства находятся в состоянии войны с 1948 года). Кроме того, сирийское правительство предоставит гарантии безопасности еврейскому государству. За спиной Израиля стоят Саудовская Аравия Объединенные Арабские Эмираты , а Россию поддерживает Турция , так что сделку можно считать официально оформленной. Проще говоря, Асад — это надолго, и Западному миру пора свыкнуться с мыслью, что он все это время поддерживал в сирийской войне проигравшую сторону.

Учитывая то, что США еще недавно чуть было не ввязались из-за Асада в войну, это серьезная перемена — и требует некоторой подготовки. В июне Трамп по-тихому прекратил американскую поддержку повстанцев-исламистов на юго-западе Сирии. Здесь некогда зародилось само восстание против Асада. Все начиналось с мирных студенческих демонстраций, однако постепенно к конфликту подключились все до единого региональные игроки, ключевые страны-члены НАТО и Россия. Большая часть повстанцев сложила оружие и получила право беспрепятственно перегруппироваться в свой северный редут. Пожелавшим же остаться посулили решающее наступление сирийской армии и окончательный разгром при поддержке российских ВВС. И да, эти двое отныне будут действовать тандемом, ибо нынешняя Сирия — не что иное, как российский протекторат.

Сирийские же повстанцы, столь долго жаждавшие американской поддержки и американского же оружия, могут считать, что их окончательно бросили. Ожидается, что в рамках процесса деэскалации Трамп выведет из Сирии порядка 2 000 солдат американского спецназа, которые на сегодняшний момент все еще размещены в Сирии. После этого он сможет утверждать — и совершенно по праву — что исполнил свои предвыборные обещания: американские солдаты в нескончаемых военных конфликтах не участвуют, а «Исламское государство» (также ИГИЛ , террористическая организация, запрещена в России — прим. ред.) в Сирии разгромлено. Праздничное фото в жанре «миссия выполнена» прилагается. И как раз вовремя: на носу ноябрьские промежуточные выборы.

Ничего из этого не случилось бы без согласия Израиля. За несколько дней до саммита в Хельсинки дипломатическую бомбу сбросил Биньямин Нетяньяху — после очередной встречи с Путиным (за последние полтора года они встречались по меньшей мере девять раз). Израиль, заявил он, готов в будущем сотрудничать с режимом Асада. И это несмотря на то, что сам он неоднократно призывал к смене режима, а израильские ВВС десятки раз за последние несколько лет атаковали военные объекты на территории Сирии.

Почему же Биби сменил по отношению к Асаду гнев на милость? Его главная головная боль — как прогнать иранские войска, обосновавшиеся в Сирии при попустительстве России. Тель-Авив также мечтает, чтобы бойцы «Хезболлы» вернулись обратно в Ливан , а сирийские войска держались подальше от израильской границы. Если Россия на это согласится, то пусть Сирия управляется из Москвы и пусть у Кремля появится собственная военная база на Средиземноморье — Израиль не будет иметь ничего против.

Путин, похоже, убедил Нетаньяху, что сделает все в своих силах, чтобы выпроводить иранцев и держать всех подальше от израильских рубежей. Учитывая ералаш, царящий в Сирии, ожидать от Путина большего Израиль не вправе. А что получат взамен иранцы? В качестве компенсации за мерещащееся предательство, Путин анонсировал 50 миллиардов долларов прямых российских инвестиций в иранский нефтегазовый сектор — а ведь еще день назад таковых не было в принципе. «Хезболле» придется отступить на юг Ливана, а Иран сохранит лицо, заявив, что их революционная гвардия разбила врагов Асада.

Похоже, Израилю не терпится, чтобы сделка вступила в силу поскорее — израильские самолеты утюжили «Хезболлу» и иранские войска в Сирии вплоть до самого начала саммита. В Москве о грядущих планах ничего внятного не сказали. Однако в качестве еще одной уступки Путин отложил планы поставки Асаду грозных ЗРК С-400 — они бы положили всяким израильским налетам решительный конец. Трамп же прочертил новую «красную линию»: выгнать Иран из Сирии. «Я дал понять, что мы не дадим Ирану извлечь выгоду из нашей успешной кампании против ИГИЛ», — заявил он в Хельсинки.

А что же Асад? Тот самый, кого Трамп называл «чудовищем» не далее как в апреле. По всей видимости, президент готов смотреть на него сквозь пальцы. Советник Трампа Джон Болтон (John Bolton) заявил, что США больше не рассматривают власть Асада в Сирии в качестве «стратегического вопроса». Это весьма неожиданно. Еще недавно Асад был для Запада главной помехой — палата общин даже голосовала в пользу авианалета на Сирию — а теперь получил карт-бланш.

Как сухо заметил один многоопытный обозреватель ближневосточной политики, Запад и его союзники пытались сбросить его любой ценой и перепробовали всё — но у них ничего не вышло. Таким образом, Асад — первый арабский лидер, который пережил попытку свержения, скоординированную Западом, странами персидского залива и Израилем, со времен египетского правителя Гамаля Абдель Нассера, который вышел сухим из воды Суэцкого кризиса 1956 года. Свергнуть Асада не помогли даже обвинения в химической атаке — хотя три месяца назад его и наказал авианалетами лично Трамп.

Явственнее всего немочь врагов Асада проявилась на прошлой неделе, когда к Сирии перешло поочередное предизенство на конференции по разоружению, которая проходит под эгидой ООН . Что и говорить, неслабый результат для лидера, обвиненного ООН в регулярном применении на войне химического оружия.

Что гораздо важнее для самого Асада, так это то, что в глазах большинства сирийцев он — герой. Хотя бы потому, что спас их шкуры от «Исламского государства». Как показал ежегодный опрос общественного мнения в арабском мире, опубликованный на прошлой неделе, большинство арабов по-прежнему считают главной угрозой региональной безопасности США (84%) и Израиль (90%), а вовсе не сирийских союзников Иран и Россию. Что еще примечательнее, подавляющее большинство арабов (81%) отрицательно оценивают американскую политику по отношению к Сирии.

Вряд ли хоть кто-то поздравит Трампа с тем, что он ловко он обошел все подводные камни в сирийском вопросе. Однако его решение предоставить решать судьбу Сирии самим сирийцам (а заодно и их новоприобретенным друзьям в России) — наиболее смелый шаг американского президента на Ближнем Востоке с тех самых пор, как Дуайт Эйзенхауэр (Dwight Eisenhower) сказал Великобритании Франции и Израилю «руки прочь от Суэцкого канала». Своими комментариями на пресс-конференции в Хельсинки Трамп дал понять, как мало его заботит сирийский конфликт — он попросту не склонен считать эту войну «своей». И пусть даже уход американцев передаст под российский контроль крупную сферу влияния на Ближнем Востоке, еще один ценный средиземноморский актив вдобавок к Украине — будь что будет.

Нам пора привыкать к такому безразличию со стороны США. Когда-то давно Вашингтон служил полицейским Ближнего Востока, потому что полагал, что будет вечно зависеть от этого региона в плане энергопоставок. Теперь же в скором времени США обретут энергетическую независимость — и предвкушение этого момента уже сказывается на внешней политике. В прошлом году США покрыли свою потребность в энергии на 90%. Так с чего бы им проливать кровь и переводить деньги ради поддержания мира на Ближнем Востоке? Переход на сланцевый газ означает, что они могут позволить себе уйти — если только Саудовская Аравия согласится держать цены на нефть в узде.

При Трампе американцы впервые на памяти живущих поколений ощутили, каково это, когда их страна не участвует в военном конфликте во взрывоопасном арабском мире — при том, что все стороны жаждут окончания катастрофической войны в Йемене , развязанной Саудовской Аравией, а присутствие США в Ираке продолжает снижаться. И хотя было бы наивностью полагать, что угроза терроризма против Западного мира исчезла, правда в том, что «Исламское государство» повержено, а «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещена в России — прим. ред.) превратилась бледную копию самой себя. По счастью, даже война с Ираном — не более чем бредовая фантазия неоконсерваторов. Трамп в надежде ускорить смену режима в Тегеране делает ставку на экономические санкции (ничего у него не выйдет, но это совсем другая история). Кроме того, он практически за ночь добился того, что все считали невозможным в принципе — заставил саудитов отказаться от экстремистской идеологии ваххабизма и прекратить спонсировать терроризм за рубежом.

Мирная инициатива по Сирии, которую Трамп внезапно достал из шляпы в Хельсинки, обещает быть беспроигрышной для всех, кроме террористов на местах и подстрекателей войны в наших собственных рядах. Россия получает союзника в лице Сирии и сохраняет за собой морской порт на средиземноморском побережье в качестве вознаграждения за блестящий военный гамбит и массовые финансовые вливания ради спасения Асада. США выбираются из ближневосточной трясины. Паранойя стран Персидского залива насчет иранской экспансии сходит на нет. Израиль избавляется от угроз, исходящих от Ирана и «Хезболлы». Даже последние могут утешать себя тем, что своей жертвой они предотвратили геноцид единоверцев-шиитов.

А что же Запад? Запад здесь немного не у дел. Но памятуя о том, сколько смерти и разрушения принесли наши бездумные военные вмешательства только за последние несколько десятилетий — главным образом, для жителей региона, но и для нас самих, достаточно вспомнить об убитых солдатах, угрозе исламского терроризма и миграционном кризисе — это едва ли не лучший исход. Да, вакуум заполнит Путин, но лишь фанатичные антипутинисты всерьез полагают, что Россия строит козни по захвату Европы.

И если подумать, то поводов для злорадства больше всего как раз у ненавистников Путина. Постоянная головная боль бесконечных конфликтов арабского мира — такого и врагу не пожелаешь.