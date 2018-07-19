Косачев: несогласие с решением США по иранской сделке стало консолидированным 

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия и другие участники переговорного процесса по иранской ядерной программе не согласны с решением Вашингтона по сделке с Тегераном, заключенной летом 2015 года. Это констатировал, отвечая в четверг на вопросы журналистов, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Отрицание этого решения, на мой взгляд, достаточно консолидировано. Не только позиция России, это позиция всех других партнеров по «шестерке», — сказал он, имея в виду также Великобританию, Францию, Китай и Германию, которые были участниками переговорного процесса по согласованию и утверждению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), призванного гарантировать мирный характер иранских ядерных разработок.
Косачев также высказал опасения насчет того, что Исламская Республика в какой-то момент может прекратить сотрудничество с МАГАТЭ и выйти из СВПД. Глава комитета СФ также напомнил, что вскоре Вашингтон введет очередные ограничительные меры против Тегерана и в ноябре санкционный режим «достигнет максимума».
В то же время, указал парламентарий, соглашение с Ираном было закреплено в резолюции Совета Безопасности ООН, и США нарушили ее, прекратив выполнение своих обязательств в части заморозки иранских санкций. «Это очень тревожная ситуация, но я надеюсь, что мы выдержим, и что рано или поздно США вернутся в режим соблюдения этой резолюции и самого плана», — резюмировал Косачев.